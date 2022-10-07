12:39
USD 89.32
EUR 97.18
RUB 0.99
Власть

Садыр Жапаров поздравил кыргызстанцев с Днем гражданской авиации

Президент Кыргызстана поздравил работников гражданской авиации страны с профессиональным праздником. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

«Система авиационного транспорта Кыргызской Республики прошла путь от первых самолетов У-2 для нужд сельского хозяйства до современных лайнеров, от аэродрома в чистом поле до одного из крупных и современных аэропортов в Центральной Азии. Гражданская авиация нашей страны и сегодня активно развивается, соответствуя современным вызовам и требованиям. Ежегодно растет качество обслуживания пассажиров, внедряются новые технологии, обновляется парк воздушных судов, расширяются маршруты полетов, интенсивно развивается наземная инфраструктура аэропортов», — отмечено в поздравлении.

Сегодня главной задачей в области авиаперевозок остается обеспечение регулярности, надежности, безопасности выполнения полетов и высокой культуры обслуживания.

Садыр Жапаров

«И все это осуществляется благодаря настоящим профессионалам своего дела. Уверен, ответственное отношение к делу, высокая компетентность и преданность профессии позволят специалистам гражданской авиации и в дальнейшем эффективно и своевременно решать поставленные задачи, безопасно и бесперебойно доставлять пассажиров и грузы, приумножать славные традиции авиаторов», — говорится в тексте.

Он отметил профессионализм работников авиакомпаний и аэропортов в организации и обеспечении безопасного и бесперебойного выполнения полетов во время событий 14-17 сентября 2022 года в приграничных территориях Баткенской области, а также активном участии в организации перевозок пострадавших местных жителей и раненых военнослужащих, женщин, детей и гуманитарных грузов.

Садыр Жапаров поблагодарил каждого ветерана и сотрудника предприятий гражданской авиации КР за их труд и личный вклад в обеспечение безопасности полетов, транспортной безопасности, регулярности, качества и высокого уровня сервиса авиаперевозок.

Он пожелал всем здоровья, счастья и благополучия и новых достижений.

Напомним, День гражданской авиации Кыргызстана, отмечаемый ежегодно 7 октября, установлен постановлением правительства 3 октября 1994-го.

В октябре 1933 года с Фрунзенского аэродрома взлетел маленький самолет У-2, пилотируемый Николаем Иеске с авиатехником на борту Евгением Балакши.
Ссылка: https://24.kg/vlast/247373/
просмотров: 2561
Версия для печати
Материалы по теме
Полет в Бишкек из Алматы вошел в топ самых турбулентных маршрутов в 2023 году
Президент поздравил кыргызстанцев с Рождеством Христовым
Эффектное появление на лыжах. Президент поздравил кыргызстанцев с Новым годом
Садыр Жапаров поздравил сотрудников ГКНБ с профессиональным праздником
75-летие Всеобщей декларации прав человека. Президент обратился к кыргызстанцам
День работников телевидения и радио: поздравление президента
Высоко ценим активную гражданскую позицию журналистов. Президент поздравил СМИ
Дни истории и памяти предков. Обращение Садыра Жапарова к кыргызстанцам
Сегодня День работника милиции: поздравление президента
Строительство дорог в Кыргызстане. Минтранс закупит около 700 единиц техники
Популярные новости
Авария на&nbsp;ТЭЦ. В&nbsp;Бишкек прибудут специалисты из&nbsp;России Авария на ТЭЦ. В Бишкек прибудут специалисты из России
Авария на&nbsp;ТЭЦ. Президент Туркменистана решил помочь Кыргызстану сжиженным газом Авария на ТЭЦ. Президент Туркменистана решил помочь Кыргызстану сжиженным газом
Россия готова помочь в&nbsp;ликвидации последствий аварии на&nbsp;ТЭЦ Бишкека Россия готова помочь в ликвидации последствий аварии на ТЭЦ Бишкека
Кыргызстан и&nbsp;Казахстан обсудят вопрос открытия дополнительного пункта пропуска Кыргызстан и Казахстан обсудят вопрос открытия дополнительного пункта пропуска
Бизнес
Как ортопеды Acıbadem возвращают здоровье опорно-двигательного аппарата Как ортопеды Acıbadem возвращают здоровье опорно-двигательного аппарата
Ежегодная новогодняя акция суперпризов от&nbsp;Samsung Electronics успешно завершена! Ежегодная новогодняя акция суперпризов от Samsung Electronics успешно завершена!
Удобно и&nbsp;просто! Оплачивайте электронную парковку через MegaPay Удобно и просто! Оплачивайте электронную парковку через MegaPay
Бесплатный способ перевода денег из&nbsp;России в&nbsp;Кыргызстан Бесплатный способ перевода денег из России в Кыргызстан
5 февраля, понедельник
12:32
Авария на ТЭЦ. В Кыргызстан прибыла гумпомощь от Туркменистана Авария на ТЭЦ. В Кыргызстан прибыла гумпомощь от Туркме...
12:19
Авария на ТЭЦ. В Бишкек прибыли специалисты из России
12:00
Накопительная пенсия. Оставить на старость или использовать досрочно?
11:55
Авария на ТЭЦ. Подать всем горячую воду обещают к утру вторника
11:47
В Кыргызстане введено госрегулирование цен на водку