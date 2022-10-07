Садыр Жапаров поздравил кыргызстанцев с Днем гражданской авиации

Президент Кыргызстана поздравил работников гражданской авиации страны с профессиональным праздником. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

«Система авиационного транспорта Кыргызской Республики прошла путь от первых самолетов У-2 для нужд сельского хозяйства до современных лайнеров, от аэродрома в чистом поле до одного из крупных и современных аэропортов в Центральной Азии. Гражданская авиация нашей страны и сегодня активно развивается, соответствуя современным вызовам и требованиям. Ежегодно растет качество обслуживания пассажиров, внедряются новые технологии, обновляется парк воздушных судов, расширяются маршруты полетов, интенсивно развивается наземная инфраструктура аэропортов», — отмечено в поздравлении.

Сегодня главной задачей в области авиаперевозок остается обеспечение регулярности, надежности, безопасности выполнения полетов и высокой культуры обслуживания. Садыр Жапаров

«И все это осуществляется благодаря настоящим профессионалам своего дела. Уверен, ответственное отношение к делу, высокая компетентность и преданность профессии позволят специалистам гражданской авиации и в дальнейшем эффективно и своевременно решать поставленные задачи, безопасно и бесперебойно доставлять пассажиров и грузы, приумножать славные традиции авиаторов», — говорится в тексте.

Он отметил профессионализм работников авиакомпаний и аэропортов в организации и обеспечении безопасного и бесперебойного выполнения полетов во время событий 14-17 сентября 2022 года в приграничных территориях Баткенской области, а также активном участии в организации перевозок пострадавших местных жителей и раненых военнослужащих, женщин, детей и гуманитарных грузов.

Садыр Жапаров поблагодарил каждого ветерана и сотрудника предприятий гражданской авиации КР за их труд и личный вклад в обеспечение безопасности полетов, транспортной безопасности, регулярности, качества и высокого уровня сервиса авиаперевозок.

Он пожелал всем здоровья, счастья и благополучия и новых достижений.

Напомним, День гражданской авиации Кыргызстана, отмечаемый ежегодно 7 октября, установлен постановлением правительства 3 октября 1994-го.

В октябре 1933 года с Фрунзенского аэродрома взлетел маленький самолет У-2, пилотируемый Николаем Иеске с авиатехником на борту Евгением Балакши.