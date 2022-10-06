Камчыбек Ташиев одобрил. В ЖК объяснили причину создания новой группы депутатов

Камчыбек Ташиев одобрил инициативу разделения депутатов-одномандатников от фракции «Ата Журт Кыргызстан». Об этом журналистам сообщил нардеп Эльмурза Сатыбалдиев.

По его словам, фракция «Ата Журт Кыргызстан» провела заседание. Там и была озвучена инициатива о разделении депутатов-одномандатников от самой фракции.

«На заседании присутствовал глава ГКНБ Камчыбек Ташиев, он одобрил инициативу разделения. Партию «Ата Журт» в 2007 году он создавал. Потом она сменила название на «Ата Журт Кыргызстан». Мы назвали группу «Мекенчил», что в переводе означает «патриоты». Эта депутатская группа не относится к одноименной партии, которую возглавляет Садыр Жапаров», — сказал Эльмурза Сатыбалдиев.