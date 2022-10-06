Депутат считает, что глава кабмина должен отчитаться по увольнению министров

Сегодня на заседании Жогорку Кенеша депутаты рассматривают вопросы о новых министрах культуры, образования, транспорта и энергетики.

Нардеп Шайлообек Атазов заявил, что глава кабмина должен отчитаться за предыдущих глав ведомств.

«Акылбек Жапаров говорил, что дает гарантию работы Тенгиза Болтурука, просил его кандидатуру одобрить. Мы должны спросить у главы кабмина, что случилось. Почему эти люди ушли? Это государственное управление. С кого потом спрашивать, что снят министр? Одного назвали взяточником, почему сначала не рассматривают его ответственность? Акылбек Жапаров говорил, что он ответит», — заявил депутат.