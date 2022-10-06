Замирбек Базарбеков: Мы не смогли достичь взаимопонимания с отдельными блогерами

Председатель Верховного суда Замирбек Базарбеков сожалеет, что не смог достичь взаимопонимания со СМИ и блогерами. Об этом он сообщил на круглом столе «Взаимодействие судов со СМИ и освещение судебного процесса».

При этом Замирбек Базарбеков призвал журналистов быть объективными в освещении судебных заседаний.

«Судья обязан выслушать обе стороны, изучить и исследовать приведенные доказательства. Так и представителям СМИ для объективности в соответствии с требованиями стандартов международной журналистики важно отразить позиции двух сторон. Согласно статье 20 Закона «О средствах массовой информации», журналист обязан проверять достоверность своих материалов. Но, как отмечают отечественные медиаэксперты, самой часто встречаемой ошибкой среди представителей отечественных независимых журналистов и блогеров является отсутствие мнения второй стороны», — сказал он.

Фото 24.kg. Круглый стол с участием главы Верховного суда Замирбека Базарбекова

Глава ВС КР с сожалением отметил, что были предприняты разные попытки, формы общения для выстраивания взаимодействия с отдельными блогерами.

«Но все же пока рано говорить о том, что мы смогли достичь полного взаимопонимания со всеми СМИ и блогерами. Нам предстоит еще работать в этом направлении, и Верховный суд не откажется от своих намерений укреплять взаимодействие, быть открытым настолько, насколько позволяет законодательство», — сказал он.