Глава Верховного суда: Участники процесса оказывают давление на суд через СМИ

Участники процесса оказывают давление на суд через СМИ. Об этом на круглом столе «Взаимодействие судов со СМИ и освещение судебного процесса» сообщил председатель Верховного суда Замирбек Базарбаев.

«Для граждан и участников процесса суда новостные заметки, репортажи, аналитика журналистов, сделанные во время заседаний, имеют большое значение, несмотря на то, что для самого представителя СМИ это может казаться очередным материалом в большом информационном потоке. Иногда участники процесса через СМИ оказывают давление на суд и пытаются оказать влияние на общественное мнение», — сказал Замирбек Базарбаев.

Он отметил, что в результате реальная ситуация искажается и дело освещается необъективно.