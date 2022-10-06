«Мы отказываемся от понимания того, что государство является плохим менеджером», — заявил сегодня председатель кабинета министров Акылбек Жапаров на международной конференции по государственно-частному партнерству.

По его словам, сейчас власть говорит о том, что государство тоже может быть хорошим менеджером. Но для этого необходимы соответствующие кадры и партнерство с частным сектором. Глава кабмина отметил, что в условиях современных вызовов и глобальных процессов, когда быстро меняется экономическая обстановка, объединение усилий органов власти, бизнеса, экспертного сообщества приобретает все большее значение.

«Главное — это позволяет в настоящее время оперативно запускать новые решения для реализации инфраструктурных и социальных проектов с целью улучшения жизни наших граждан. Государственно-частное партнерство является эффективным способом для создания и значительной модернизации общественной инфраструктуры. Оно нашло признание во всем мире в качестве альтернативного метода, позволяющего более эффективно и качественно оказывать государственные услуги и совершенствовать инфраструктурные объекты, в том числе снижать нагрузку на государственный бюджет и эффективно перераспределять бюджетные средства. Это как раз совпадает с тезисами нашего кабинета министров», — отметил Акылбек Жапаров.