11:43
USD 87.60
EUR 97.58
RUB 0.97
Власть

Кыргызстан отказывается от понимания, что государство — плохой менеджер

«Мы отказываемся от понимания того, что государство является плохим менеджером», — заявил сегодня председатель кабинета министров Акылбек Жапаров на международной конференции по государственно-частному партнерству.

По его словам, сейчас власть говорит о том, что государство тоже может быть хорошим менеджером. Но для этого необходимы соответствующие кадры и партнерство с частным сектором. Глава кабмина отметил, что в условиях современных вызовов и глобальных процессов, когда быстро меняется экономическая обстановка, объединение усилий органов власти, бизнеса, экспертного сообщества приобретает все большее значение.

«Главное — это позволяет в настоящее время оперативно запускать новые решения для реализации инфраструктурных и социальных проектов с целью улучшения жизни наших граждан. Государственно-частное партнерство является эффективным способом для создания и значительной модернизации общественной инфраструктуры. Оно нашло признание во всем мире в качестве альтернативного метода, позволяющего более эффективно и качественно оказывать государственные услуги и совершенствовать инфраструктурные объекты, в том числе снижать нагрузку на государственный бюджет и эффективно перераспределять бюджетные средства. Это как раз совпадает с тезисами нашего кабинета министров», — отметил Акылбек Жапаров.
Ссылка: https://24.kg/vlast/247249/
просмотров: 1846
Версия для печати
Материалы по теме
Глава кабмина обсудил сотрудничество с членом ЦК Компартии Китая
Мэрия хочет построить рынок возле «Дордоя» в рамках ГЧП. Приглашает инвесторов
Ветераны Вооруженных сил требуют отставки Акылбека Жапарова и других чиновников
Акылбек Жапаров принял заместителя премьер-министра Азербайджана Али Ахмедова
Для проектов ГЧП в Кыргызстане найден возможный инвестор
Акылбек Жапаров и Никол Пашинян провели телефонный разговор
Все стратегические объекты Кыргызстана подключены к ситуационному центру кабмина
Пишите о достижениях страны. Акылбек Жапаров обратился к блогерам и журналистам
Акылбек Жапаров посоветовал главам регионов подготовиться к приезду президента
Минсельхоз Кыргызстана ожидает, что кормов соберут на 30 процентов меньше нормы
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане введен режим чрезвычайной ситуации в&nbsp;энергетической отрасли В Кыргызстане введен режим чрезвычайной ситуации в энергетической отрасли
Инцидент на&nbsp;границе. Администрация президента переложила вину на&nbsp;кыргызстанца Инцидент на границе. Администрация президента переложила вину на кыргызстанца
Если госслужащие не&nbsp;смогут подтвердить знание кыргызского языка, их&nbsp;уволят Если госслужащие не смогут подтвердить знание кыргызского языка, их уволят
Дороги будем строить сами. Кыргызстан отказался от&nbsp;услуг иностранных компаний Дороги будем строить сами. Кыргызстан отказался от услуг иностранных компаний
Бизнес
Встречайте оплату картами &laquo;ЭЛКАРТ&raquo; от&nbsp;KICB через мобильный телефон! Встречайте оплату картами «ЭЛКАРТ» от KICB через мобильный телефон!
Открытие отделения Doscredobank&nbsp;&mdash; Flask Coffee и&nbsp;круглосуточной сберкассы Открытие отделения Doscredobank — Flask Coffee и круглосуточной сберкассы
&laquo;РСК Банк&raquo;: Онлайн-оплата налогов и&nbsp;налоговой задолженности по&nbsp;коду платежа «РСК Банк»: Онлайн-оплата налогов и налоговой задолженности по коду платежа
Как переоформить номер телефона на&nbsp;себя Как переоформить номер телефона на себя
28 июля, пятница
11:41
Запрет на пакеты. Мнение бизнеса при разработке закона не учли Запрет на пакеты. Мнение бизнеса при разработке закона...
11:21
Омская компания «Зерновые линии» будет поставлять пшеницу и муку в Кыргызстан
11:01
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 28 июля
10:37
С начала года в Кыргызстане утонули 74 человека. 35 из них дети
10:32
Садыр Жапаров рассказал, почему разрешил работать майнинг-фермам в Кыргызстане