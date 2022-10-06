Депутаты требуют разъяснений по ситуации с Кемпир-Абадским водохранилищем

Жители Узгенского района организовали акцию протеста, но ее подавили. Об этом на заседании парламента сообщил депутат Адахан Мадумаров.

По его словам, местные жители выступают против передачи Кемпир-Абадского водохранилища Узбекистану.

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«После того как президент съездил в Узгенский район, я свое мнение высказал. Там была не встреча с народом, а спектакль. Я потребовал, чтобы по спорам на границе дали свое решение депутаты айыльного кенеша. Хозяева земли — народ. На сегодня депутаты двух айыльных кенешей выступают против соглашения, подписанного по Кемпир-Абадскому водохранилищу. Люди сами организовывают свои мероприятия, но к ним применили силу и собрали их юрты. Пока обстановка не обострилась, лучше пусть придут ответственные лица и дадут информацию», — сказал Адахан Мадумаров.

Предоставить информацию парламенту потребовал и депутат Дастан Бекешев. По его словам, он должен ознакомиться с документами, чтобы потом люди не обвиняли власть десятилетями, как это было с ущельем Каркыра.