Журналистов не пустили на суд Тенгиза Болтурука: членов коллегии накажут

В Совет судей главой Верховного суда направлено представление на действия судебной коллегии Бишкекского городского суда в составе Улана Садырбекова, Суйунбека Бекташова и Жамили Сабитовой для принятия мер. Об этом сообщает пресс-служба ВС КР.

В представлении говорится, что 3 октября в СМИ и социальных сетях была распространена видеозапись с заседания судебной коллегии по уголовным делам и делам о проступках Горсуда по рассмотрению судебного материала по апелляционной жалобе адвоката Тенгиза Болтурука, в которой отражены процессуальные нарушения со стороны коллегии.

«Судебная коллегия, не разъяснив права и обязанности пожелавшим присутствовать на судебном заседании журналистам на ведение аудио- и видеозаписи, удалила их из зала. Отмечается, что судебная коллегия вела судебный процесс в нарушение процессуального порядка и их действия умаляют авторитет судебной власти, подрывают доверие общества к судебной системе», — подчеркивается в представлении.

Напомним, Бишкекский городской суд ранее отказал в удовлетворении ходатайства адвоката бывшего внешнего управляющего ЗАО «Кумтор Голд Компани» Тенгиза Болтурука об изменении меры пресечения. Тенгиз Болтурук будет содержаться в СИЗО ГКНБ до 10 ноября.