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Власть

Самарканд вновь ждет высоких гостей — на саммит Организации тюркских государств

Саммит Организации тюркских государств пройдет 11 ноября в Самарканде. Об этом сообщила пресс-служба МИД Узбекистана.

Внешнеполитическое ведомство начало аккредитацию СМИ для освещения встречи лидеров стран организации.

Напомним, Совет сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркский совет) был создан в 2009 году. В ноябре 2021 года на саммите в Стамбуле Тюркский совет был преобразован в Организацию тюркских государств, в которую в настоящий момент входят Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Турция и Узбекистан. Туркменистан и Венгрия имеют в организации статус наблюдателя.

В сентябре в Самарканде прошел саммит глав стран-членов ШОС.
Ссылка: https://24.kg/vlast/247004/
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