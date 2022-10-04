Саммит Организации тюркских государств пройдет 11 ноября в Самарканде. Об этом сообщила пресс-служба МИД Узбекистана.

Внешнеполитическое ведомство начало аккредитацию СМИ для освещения встречи лидеров стран организации.

Напомним, Совет сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркский совет) был создан в 2009 году. В ноябре 2021 года на саммите в Стамбуле Тюркский совет был преобразован в Организацию тюркских государств, в которую в настоящий момент входят Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Турция и Узбекистан. Туркменистан и Венгрия имеют в организации статус наблюдателя.

В сентябре в Самарканде прошел саммит глав стран-членов ШОС.