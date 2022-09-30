Владимир Путин призвал Киев сесть за стол переговоров

Президент России Владимир Путин призвал киевский режим «немедленно прекратить огонь» и войну, развязанную в 2014 году, и вернуться за стол переговоров. Об этом он заявил сегодня, выступая в Кремле, на церемонии подписания договоров о вступлении в состав РФ новых территорий.

По словам Владимира Путина, российская сторона к этому готова. Но при этом итоги референдумов в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях обсуждаться не будут.

«Выбор народа в Донецке, Луганске, Запорожье и Херсоне обсуждать не будем, он сделан. Россия его не предаст», — сказал глава государства.

Он сообщил, что как когда-то после революции кулуарно нарезали границы союзных республик, так и последние руководители Советского Союза вопреки прямому волеизъявлению большинства людей на референдуме 1991-го развалили великую страну.

«Поставили народ просто перед фактом. Допускаю, что они даже до конца не понимали, что делают и к каким последствиям это неизбежно в конце концов приведет. Но это уже неважно. Советского Союза нет, прошлого не вернуть. Да и России сегодня это уже и не нужно, мы к этому не стремимся», — сказал Владимир Путин.

Он также назвал «русофобию расизмом», обвинил англосаксов во взрывах на нефтепроводах. И также заявил, что США — единственная страна в мире, которая дважды применила ядерное оружие и создала прецедент.