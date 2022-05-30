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Власть

Мэрии Бишкека рекомендовали выявить все «мертвые души» в ее подразделениях

Мэрии Бишкека рекомендовали выявить все «мертвые души» в ее подразделениях. Об этом на сессии БГК сказал депутат Сайдахмат Исмаилов.

Ранее начальник департамента культуры, спорта, туризма и молодежной политики мэрии Мирлан Парханов сообщил, что уволил несколько человек, так как выяснилось, что они параллельно работали в другой организации на полной ставке. Также были те, кто числился, но на работе не появлялся.

«Такие «мертвые» или не совсем «мертвые души» есть и в других структурах. Хотелось бы, чтобы мэрия довела эту работу до конца. Передала материалы в правоохранительные органы. Это не шутки. Это уголовное дело. Нам на многое не хватает денег, а кто-то сидит на бюджетных средствах», — сказал Сайдахмат Исмаилов.
Ссылка: https://24.kg/vlast/235245/
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