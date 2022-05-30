Ложь и клевета. Депутат БГК обвинил начальника департамента культуры и спорта

Публичных извинений от руководителя департамента культуры, спорта, туризма и молодежной политики мэрии Бишкека Мирлана Парханова потребовал во время сессии руководитель постоянной комиссии БГК по социальным вопросам Жаныбек Асанбеков.

По его словам, ранее на заседании постоянной комиссии чиновник заявил, что критика его работы началась после того, кто он отказался назначить на должности «людей Асанбекова».

«Это является клеветой, наносит урон не только мне, но и всему депутатскому корпусу. Он сказал, что якобы я хотел назначить своего человека на должность руководителя школы шахмат — это клевета. Я не просил назначить. Я рекомендовал при назначении на должность изучить квалификационный опыт кандидатов. По второму факту Мирлан Парханов заявил, что я просил назначить на должность руководителя ФК «Алга» Мирлана Айталы, потому что он якобы был моим общественным помощником. Это тоже ложь», — сказал Жаныбек Асанбеков.

Мирлан Парханов сказал, что все им озвученные факты — правда. «Извиняться не буду», — сказал он.