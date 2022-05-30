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Власть

Парламентский комитет не стал рассматривать законопроект о казино

Комитет Жогорку Кенеша по бюджету, экономике и фискальной политике не включил в повестку законопроект об игорных заведениях.

Глава комитета Данияр Толонов сообщил, что кабмин просит рассмотреть законопроект сразу во втором и третьем чтениях.

Депутат Камила Талиева выступила против. Она отметила, что проект вносят срочно и не раздали нужных материалов. «Давайте рассматривать те вопросы, которые были в повестке», — сказала она.

Депутат Акылбек Тумонбаев и Эльвира Сурабалдиева призвали коллег включить законопроект о казино в повестку и открыто выразить свое мнение. «Не надо бояться высказывать свое мнение, рассмотрим и раскроем — кто за и кто против», — заявила она.

«Любое решение комитета выгодно для них, они могут выносить законопроект на палату и переделывают любое решение комитета. Мы только ускоряем процесс принятия. В законопроекте такой бардак, поэтому надо отложить его и исключить некоторые нормы», — заявил нардеп.

Депутаты не включили законопроект в повестку заседания комитета.
Ссылка: https://24.kg/vlast/235237/
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