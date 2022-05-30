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Власть

Кабмин закрыто презентовал некоторым депутатам цифровизацию на базе «Дастана»

Председатель кабинета министров Акылбек Жапаров, пригласив руководителей фракций и комитетов Жогорку Кенеша, презентовал планы по цифровизации на базе завода «Дастан». Об этом сегодня  сообщили на заседании комитета парламента по экономике, бюджету и фискальной политике депутаты  Акылбек Тумонбаев и Марлен Маматалиев.

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Депутаты призвали коллег не переносить вопрос и рассмотреть без министра цифрового развития Таланта Иманова.

«Руководители комитетов и фракций во главе со спикером посмотрели презентацию. Выступать против из-за одного человека неправильно», — сказал Акылбек Тумонбаев.

По словам Марлена Маматалиева, у кабмина есть реальные планы по цифровизации на базе завода «Дастан».

«Акылбек Усенбекович сказал, что дело не в Ширшове, не в Таланте Иманове. Он сказал, что готовы ответить головой. Попросили поддержать. Мы посмотрели презентацию, поняли, есть реальные и полезные вещи», — сказал Марлен Маматалиев.

«Это политический вопрос. Таланта Иманова мы утверждали, пусть приходит и расскажет, что намерен сделать с заводом, который на балансе ФУГИ приносил доходы», — заявил депутат Эмиль Токтошев.

Комитет решил все-таки послушать информацию министра цифрового развития Таланта Иманова относительно завода «Дастан».

Отметим, о презентации проекта по ДНК «Дастан» депутатам парламента кабинет министров не сообщал.

Ранее сообщалось, что Министерству цифрового развития переданы полномочия выступать от имени кабинета министров акционером нескольких госкомпаний, в том числе завода «Дастан».

Напомним, Минцифры сейчас возглавляет бывший водитель Алексея Ширшова Талант Иманов.
Ссылка: https://24.kg/vlast/235234/
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