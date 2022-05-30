Передача ТНК «Дастан» в управление Минцифры не имеет отношения к цифровизации

Есть заинтересованные лица в решении о передаче ТНК «Дастан» в управление Министерства цифрового развития. Об этом на заседании парламентского комитета по бюджету и финансам сообщил депутат Дастан Бекешев.

Он назвал саботажем отсутствие министра цифрового развития Таланта Иманова на заседании комитета.

«Это намеренный саботаж. Он сам не пришел. Пусть не приходит в парламент, но от общества он никуда не убежит», — сказал Дастан Бекешев.

По словам депутата, цель передачи ТНК «Дастан» в управление Минцифры далека от цифровизации.

«Это не легкий вопрос, очень серьезный. Есть заинтересованные лица. Это постановка, все это не для цифровизации. У завода есть акционерное общества «Улан», которое выпускает торпеды в контракте с Индией. Где они хотят поставить центр обработки, где возьмут мощности по электричеству? У «Дастана» есть дочерние компании, надо их смотреть», — отметил нардеп.

Дастан Бекешев предложил создать депутатскую комиссию и проверить законность и цели кабмина по передаче заводу к Минцифре.

«Евразийский банк — это бывший «Кыргызкредитбанк». Там тоже есть след Ширшова. «Дастан», «Кыргызкредитбанк», Кыргызтелеком, «Мегаком» — все это было связано с Максимом Бакиевым и Алексеем Ширшовым. Это все взяли под одного человека. Эрмек Апышев, Талант Иманов и Алексей Ширшов связаны друг с другом», — заявил нардеп.

Ранее сообщалось, что Министерству цифрового развития переданы полномочия выступать от имени кабинета министров акционером нескольких госкомпаний, в том числе завода «Дастан».

Напомним, Минцифры сейчас возглавляет бывший водитель Алексея Ширшова Талант Иманов.