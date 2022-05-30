20:22
USD 89.09
EUR 98.53
RUB 0.99
Власть

Передача ТНК «Дастан» в управление Минцифры не имеет отношения к цифровизации

Есть заинтересованные лица в решении о передаче ТНК «Дастан» в управление Министерства цифрового развития. Об этом на заседании парламентского комитета по бюджету и финансам сообщил депутат Дастан Бекешев.

Он назвал саботажем отсутствие министра цифрового развития Таланта Иманова на заседании комитета.

«Это намеренный саботаж. Он сам не пришел. Пусть не приходит в парламент, но от общества он никуда не убежит», — сказал Дастан Бекешев.

По словам депутата, цель передачи ТНК «Дастан» в управление Минцифры далека от цифровизации.

«Это не легкий вопрос, очень серьезный. Есть заинтересованные лица. Это постановка, все это не для цифровизации. У завода есть акционерное общества «Улан», которое выпускает торпеды в контракте с Индией. Где они хотят поставить центр обработки, где возьмут мощности по электричеству? У «Дастана» есть дочерние компании, надо их смотреть», — отметил нардеп.

Дастан Бекешев предложил создать депутатскую комиссию и проверить законность и цели кабмина по передаче заводу к Минцифре.

«Евразийский банк — это бывший «Кыргызкредитбанк». Там тоже есть след Ширшова. «Дастан», «Кыргызкредитбанк», Кыргызтелеком, «Мегаком» — все это было связано с Максимом Бакиевым и Алексеем Ширшовым. Это все взяли под одного человека. Эрмек Апышев, Талант Иманов и Алексей Ширшов связаны друг с другом», — заявил нардеп.

Ранее сообщалось, что Министерству цифрового развития переданы полномочия выступать от имени кабинета министров акционером нескольких госкомпаний, в том числе завода «Дастан».

Напомним, Минцифры сейчас возглавляет бывший водитель Алексея Ширшова Талант Иманов.
Ссылка: https://24.kg/vlast/235227/
просмотров: 4788
Версия для печати
Материалы по теме
Менять паспорта нет необходимости. Минцифры о новом флаге
Всего ГКНБ задержал 10 налоговиков, которые ранее работали на рынке «Дордой»
Из Налоговой службы уволили 21 человека по отрицательным мотивам
Депутат требует от председателя ГНС презентовать доклады в электронном формате
С 2024 года Налоговая служба прекращает выездные проверки
В селе Байтик люди пьют воду с червями — депутат
От использования угля Кыргызстан отказываться не намерен — Минприроды
Смог в Бишкеке. Минприроды закупит оборудование на $650 тысяч
Нужно стратегическое планирование. Депутат обратился к Садыру Жапарову
Депутат Жусупбек Коргонбай уулу вошел в состав Совета по делам правосудия
Популярные новости
Сколько лучей на&nbsp;новом флаге? Пользователи соцсетей и&nbsp;власти продолжают спорить Сколько лучей на новом флаге? Пользователи соцсетей и власти продолжают спорить
Тазабек Икрамов: Только враг меняет флаг втихаря Тазабек Икрамов: Только враг меняет флаг втихаря
Год Дракона. Кому из&nbsp;депутатов и&nbsp;министров светит удача, а&nbsp;кому нет Год Дракона. Кому из депутатов и министров светит удача, а кому нет
МВД передано 66&nbsp;единиц новой техники. В&nbsp;мероприятии участвовал Акылбек Жапаров МВД передано 66 единиц новой техники. В мероприятии участвовал Акылбек Жапаров
Бизнес
Новогодние каникулы с&nbsp;MegaPay Новогодние каникулы с MegaPay
&laquo;7&nbsp;АТА&raquo; (&laquo;Жети Ата&raquo;) сближает поколения «7 АТА» («Жети Ата») сближает поколения
Новый уровень комфортного зимнего отдыха от&nbsp;MEGA Новый уровень комфортного зимнего отдыха от MEGA
Все дома в&nbsp;Бекмолдоевском айыл окмоту подключат к&nbsp;интернету и&nbsp;кабельному&nbsp;ТВ Все дома в Бекмолдоевском айыл окмоту подключат к интернету и кабельному ТВ
6 января, суббота
17:51
Самоубийство Арстана Алая. Генеральная прокуратура начала проверку Самоубийство Арстана Алая. Генеральная прокуратура нача...
14:00
Продуктовая корзина Бишкека на 6 января. Больше всего подорожали помидоры
12:00
Развлечения на Святки. Гадания, которые помогут предсказать будущее
10:00
Рождество Христово. Как и почему отмечают праздник
09:00
Температурные рекорды. Самым холодным в Бишкеке было 6 января 1956 года
5 января, пятница
22:53
«Тетрис» покорен. Американский подросток первым в истории прошел игру до конца
22:00
Такси Бишкека. Куда звонить и у каких служб есть приложения
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 6 января: будет солнечно
19:30
Почти 32 миллиона рублей зарплаты вернули кыргызстанским мигрантам в России