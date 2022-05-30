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Власть
Сюжет: Ситуация с «Кумтором»

Суд отменил «Кумтору» 261,7 миллиарда сомов штрафа. Комментарий Садыра Жапарова

Садыр Жапаров прокомментировал решение Бишкекского городского суда об отмене штрафа «Кумтору» в размере 261,7 миллиарда сомов за складирование отходов на ледниках.

В интервью президент сообщил, что договор между «Кумтором» и Кыргызстаном вступит в силу 4 июля.

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«Дам полную информацию после вступления в силу договора. А насчет экологии, остаюсь при прежнем мнении. Да, экология разрушена. Изначально неправильно разрабатывали рудник. Управляли некомпетентные люди. Поэтому там было много катастроф. Около 100 человек погибли. В 2019 году погибли два человека. Даже тела не нашли. И впредь будут катастрофы. В этом ни я, ни Тенгиз Болтурук не виноваты. Когда и что произойдет, знает лишь бог. Не забывайте об этом. С начала работ в 1990 году все было неправильным. Если бы управляли профессионалы, такого не было бы», — сказал президент.

Садыр Жапаров заметил, что власти решили вопрос «Кумтора» на 99 процентов в пользу народа. По его мнению, по «Кумтору» негативно высказываются только те, кто не смог устроиться в компанию на работу.

«Высказывают свои претензии те, кто не может устроиться на работу в компанию или не может завести свою старую технику на «Кумтор». Компания нерезиновая, чтобы брать на работу всех подряд. Сейчас не те времена, чтобы использовать технику 1941 года. «Кумтор» теперь принадлежит государству. Поэтому сейчас оборудованию, используемой технике особое внимание. Старье нам не нужно. Канадцы приучили, оказывается. Брали старые станки, запускали, платили за это деньги только потому, что им говорили, что будут протестовать против. Если впредь кто-то будет шантажировать, то будет привлечен к ответственности», — добавил Садыр Жапаров.

Отметим, 24 мая судебная коллегия Бишкекского горсуда отменила решение Октябрьского районного суда и вынесла новое постановление. В удовлетворении иска активистов к «Кумтор Голд Компани» отказано.

Напомним, в мае 2021 года компания «Кумтор» решением суда была оштрафована на 261,7 миллиарда сомов за складирование отходов на ледниках. Четыре человека — Айбек Сарыбаев, Наристе Калчаев, Аблас Жээнбеков, Кемелбек Кутманов — подали гражданский иск к ЗАО «Кумтор Голд Компани». Они просили признать действия по складированию отходов на ледниках Давыдова и Лысый при разработке золоторудного месторождения Кумтор в Кыргызстане незаконными. И суд удовлетворил.
Ссылка: https://24.kg/vlast/235219/
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