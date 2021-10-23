Первая пресс-конференция Садыра Жапарова: аккредитовано 163 журналиста

На первую пресс-конференцию Садыра Жапарова в статусе полноправного президента страны аккредитовались 163 журналиста из 89 СМИ. Из них 13 корреспондентов представляют иностранные издания и телеканалы.

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Встреча главы государства с представителями масс-медиа проходит в государственной резиденции «Ала-Арча-1». Как сообщили в пресс-службе, вначале ожидается выступление Садыра Жапарова по текущим вопросам. Он предоставит краткую информацию по социально-экономической ситуации в республике, затем ответит на вопросы журналистов.

На пресс-конференции будут присутствовать и члены кабинета министров.