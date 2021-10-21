11:16
USD 84.79
EUR 98.58
RUB 1.19
Власть

Садыр Жапаров: Госслужба — не место для личного обогащения

Президент Садыр Жапаров предупредил руководителей государственных и муниципальных органов по борьбе с коррупцией во время выступления на Совете глав органов местного самоуправления и местных государственных администраций.

Глава государства прокомментировал задержание нескольких руководителей Погранслужбы ГКНБ.

«Глава Генштаба, несколько сотрудников создали коррупционную схему и собирали деньги с лиц, переходящих границу. Второй пример — ответственный секретарь по помилованию был задержан при получении взятки. Это пример борьбы с коррупцией, вне зависимости от того, кто этим занимается. Если кто считает, что государственная и муниципальная служба нужна для материальных благ, то ему не место среди нас», — сказал он.
Ссылка: https://24.kg/vlast/211117/
просмотров: 403
Версия для печати
Материалы по теме
Садыр Жапаров предупредил акимов об ответственности за решение проблем в районах
Более 111 миллионов сомов выделено в 2021 году госрезиденции «Ала-Арча-1»
Мы договорились. Садыр Жапаров объяснил, почему лоббирует Акылбека Жапарова
Президентом Кыргызского футбольного союза избран Медер Сыдыков
Законопроект о кабмине: чиновники лишились защиты президента
Правоохранители и суды деградируют. Чолпон Джакупова написала Садыру Жапарову
Помогите нам. Жильцы многоэтажных домов в Бишкеке обратились к президенту
Садыр Жапаров прокомментировал решение энергетиков отключить освещение улиц
Зайнидин Курманов: В Кыргызстане нет элит, есть принимающие решения
Президент Академии тенниса напал на учительницу
Популярные новости
Камчыбек Ташиев живет в&nbsp;доме Алмазбека Атамбаева? Ответ Управделами президента Камчыбек Ташиев живет в доме Алмазбека Атамбаева? Ответ Управделами президента
Выборы-2021. На&nbsp;Дастана Бекешева поступила жалоба в&nbsp;Генпрокуратуру и&nbsp;ГКНБ Выборы-2021. На Дастана Бекешева поступила жалоба в Генпрокуратуру и ГКНБ
Фото дня. Бердымухамедизация: в&nbsp;соцсетях обсуждают снимок пресс-службы мэрии Оша Фото дня. Бердымухамедизация: в соцсетях обсуждают снимок пресс-службы мэрии Оша
В&nbsp;администрации президента произошли кадровые перестановки В администрации президента произошли кадровые перестановки
Бизнес
Индия и&nbsp;ОАЭ избраны в&nbsp;Совет по&nbsp;правам человека ООН на&nbsp;новый срок Индия и ОАЭ избраны в Совет по правам человека ООН на новый срок
Globus на&nbsp;центральном проспекте Бишкека: низкие цены рядом! Globus на центральном проспекте Бишкека: низкие цены рядом!
В&nbsp;Бишкеке в&nbsp;самом центре открылся новый O!Store. Праздничные скидки! В Бишкеке в самом центре открылся новый O!Store. Праздничные скидки!
К&nbsp;30-летию независимости&nbsp;КР: в&nbsp;Чаткале прошел &laquo;Кубок Чаарат&raquo; К 30-летию независимости КР: в Чаткале прошел «Кубок Чаарат»
21 октября, четверг
11:03
Акимов районов будет назначать президент. Подписан закон Акимов районов будет назначать президент. Подписан зако...
10:54
Садыр Жапаров: Госслужба — не место для личного обогащения
10:50
Садыр Жапаров предупредил акимов об ответственности за решение проблем в районах
10:46
В Бишкеке митингуют муниципальные парковщики. Требуют отставки директора
10:38
Выборы-2021. В Совет безопасности поступают жалобы о нарушениях