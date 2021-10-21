Президент Садыр Жапаров предупредил руководителей государственных и муниципальных органов по борьбе с коррупцией во время выступления на Совете глав органов местного самоуправления и местных государственных администраций.

Глава государства прокомментировал задержание нескольких руководителей Погранслужбы ГКНБ.

«Глава Генштаба, несколько сотрудников создали коррупционную схему и собирали деньги с лиц, переходящих границу. Второй пример — ответственный секретарь по помилованию был задержан при получении взятки. Это пример борьбы с коррупцией, вне зависимости от того, кто этим занимается. Если кто считает, что государственная и муниципальная служба нужна для материальных благ, то ему не место среди нас», — сказал он.