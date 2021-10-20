Об ответственности за свободу слова напомнил журналистам Эдиль Байсалов

Заместитель председателя кабинета министров Эдиль Байсалов в ходе рабочей поездки в Ошскую область встретился с коллективом головного офиса государственной телерадиовещательной компании «ЭлТР». Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Замглавы кабмина заявил, что развитию компании будет уделяться особое внимание. Он отметил, что на любом предприятии «должен быть курс, к которому нужно стремиться», и рассказал о реформах в сфере правового регулирования, статусе свободы слова после принятия закона о деятельности СМИ.

Свобода слова должна быть, при этом должны быть ответственность и порядок, чтобы каждый понимал всю меру ответственности своего труда и его последствий. Особенно это касается деятельности журналистов. Эдиль Байсалов

Он также посетил Ошскую городскую детскую музыкальную школу № 1 имени Бекмуратова, где побеседовал с преподавательским составом и обсудил актуальные вопросы учреждения.

В частности, участники встречи затронули вопрос условий и оплаты труда.

Замглавы кабмина также побывал в Ошской городской детской инфекционной больнице, где осмотрел новый корпус на 100 коек, построенный из легковозводимых конструкций, используемый в настоящее время в качестве красной зоны.

Сотрудники учреждения сообщили о необходимости помещения для лабораторий, рентген-кабинетов, администрации, прачечной и пищеблока. Эдиль Байсалов предложил в качестве альтернативы построить пятиэтажное здание на имеющейся свободной площади.