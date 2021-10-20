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Власть

Коровы мешают кортежу президента. В Жогорку Кенеше обсуждают ситуацию на дорогах

В Кыргызстане растет количество ДТП, несмотря на проводимые рейды ГУОБДД. Об этом на заседании парламента заявил депутат Бакирдин Субанбеков.

По его словам, необходимо менять сознание людей, которые каждый день выезжают на дорогу. Кроме того, по словам депутата, аварии происходят и из-за пасущегося у трасс скота.

«Недавно в Таласе произошла авария из-за того, что скот выбежал на дорогу. Водитель пытался избежать столкновения, но в итоге в ДТП умерли восемь человек. На Иссык-Куле такая же проблема. Пытаясь не сбить животное, водители попадают в аварии. Вчера только водитель бусика мне пожаловался на то, что на проспекте Манаса пасут коров и лошадей. Когда одна корова выскочила на дорогу, водитель едва не перевернулся. Надо прекратить выпас скота, тем более на трассе, где проезжает президентский кортеж», — сказал Бакирдин Субанбеков.
Ссылка: https://24.kg/vlast/210972/
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