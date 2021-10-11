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Власть

В Кыргызстане хотят запретить рекламу вредных продуктов и их продажу возле школ

В Кыргызстане хотят запретить рекламу вредных продуктов и их продажу в организациях здравоохранения и образования, спортивных залах и сооружениях, стадионах и прилегающих территориях в радиусе 100 метров. Об этом стало известно на заседании комитета ЖК по социальным вопросам, образованию, науке, культуре и здравоохранению.

Как отметила депутат Евгения Строкова, поправки в законы «О рекламе», «Об организации питания учащихся в общеобразовательных организациях» подготовлены для создания условий для реализации прав детей на здоровое питание и ограничение маркетинга неполезной пищевой продукции с высоким содержанием соли, сахара и жиров.

«У нас много неинфекционных заболеваний, которые, к сожалению, идут из детства. И часто виной тому бывает неправильное питание. Мы вносим изменения в закон о рекламе, чтобы не рекламировали жиросодержащие, сахаросодержащие, солесодержащие продукты в период активности детей — с 07.00 до 22.00. А также, чтобы на расстоянии 100 метров не было павильонов, которые бы реализовывали данные продукты», — отметила она.

Евгения Строкова добавила, что также предлагается ограничить рекламу пищевых продуктов с высоким содержанием сахара, соли и жира в зданиях организаций здравоохранения и образования, спортивных залах и сооружениях, стадионах и прилегающих к ним местах в радиусе 100 метров.

Комитет одобрил концепцию законопроекта.
Ссылка: https://24.kg/vlast/209968/
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