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Власть

Этническим кыргызам на Памире Кыргызстан передал продукты питания

По поручению президента Кыргызстана Садыра Жапарова этническим кыргызам, проживающим на территории Большого и Малого Памира (Афганистан), доставлена партия гуманитарной помощи. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Для памирских кыргызов закуплены продукты питания — 55 тонн муки, 14 тонн риса, 7 тонн макарон, 4 тысячи литров растительного масла, 5 тонн соли, 10 тонн сахара, что позволило их полностью обеспечить на зимний период этого года.

Гуманитарный груз уже доставлен и распределен среди памирских кыргызов.
Ссылка: https://24.kg/vlast/209320/
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