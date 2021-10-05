Этническим кыргызам на Памире Кыргызстан передал продукты питания

По поручению президента Кыргызстана Садыра Жапарова этническим кыргызам, проживающим на территории Большого и Малого Памира (Афганистан), доставлена партия гуманитарной помощи. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Для памирских кыргызов закуплены продукты питания — 55 тонн муки, 14 тонн риса, 7 тонн макарон, 4 тысячи литров растительного масла, 5 тонн соли, 10 тонн сахара, что позволило их полностью обеспечить на зимний период этого года.

Гуманитарный груз уже доставлен и распределен среди памирских кыргызов.