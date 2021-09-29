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Власть

Кадр Бакиева. Депутаты обеспокоены репутацией кандидата на пост главы Нацбанка

В годы работы Кубанычбека Боконтаева, претендующего на пост главы Национального банка, заместителем председателя НБ КР у Кыргызстана была очень плохая финансовая репутация. Об этом на заседании Жогорку Кенеша заявил депутат Дастан Бекешев.

Он отметил, что в те годы многие банки обанкротились.

«Вы кадр Курманбека Бакиева. В те годы наша страна превратилась в «стиральную машину». Сколько банков обанкротилось? Вы сами проходили по нескольким уголовным делам. Отправитесь в Россию, в Центральном банке вам всегда будут напоминать об этом», — сказал нардеп.

Депутат Самат Исманов заметил, что Кубанычбек Боконтаев 11 лет не занимается банковской деятельностью. «За эти годы банковская сфера изменилась. Как вы собираетесь работать в этой сфере?» — спросил он.

Кубанычбек Боконтаев ответил, что у него хороший потенциал. «Я не работал не по своему желанию. Меня отстранили. А так у меня хорошее образование, я окончил школу, университет с отличием», — сказал он.

До этого Кубанычбек Боконтаев не смог ответить на вопросы о покупке компании «Альфа Телеком» и золоте «Кумтора», заявив, что не в курсе данной информации.

Напомним, сегодня парламент принял отставку Толкунбека Абдыгулова и начал рассматривать кандидатуру Кубанычбека Боконтаева, предложенную президентом.
Ссылка: https://24.kg/vlast/208727/
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