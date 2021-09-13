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Власть

Камчыбек Досматов назначен руководителем мэрии города Ош

Руководителем аппарата мэрии Оша назначен Камчыбек Досматов. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета южной столицы.

По ее данным, соответствующее распоряжение подписал мэр города Алмаз Мамбетов. Как отмечается, назначение произведено в порядке ротации.

Камчыбеку Досматову 34 года. Он родился в селе Достук Лейлекского района Баткенской области. Последние годы работал в аппарате президента КР экспертом по социальным вопросам, заместителем руководителя и инспектором. Является также государственным советником государственной службы 2-го класса.

мэрии Оша
Фото мэрии Оша. Камчыбек Досматов

 
Ссылка: https://24.kg/vlast/206951/
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Камчыбек Досматов назначен руководителем мэрии города Ош