Как провокация. Пресс-секретарь президента прокомментировал зарубежного эксперта

Пресс-секретарь президента Эрбол Султанбаев прокомментировал высказывание одного из представителей Московского центра Карнеги Темура Умарова относительно ситуации вокруг «Кумтор голд компани».

Ранее эксперт заявил порталу Lenta.ru, что власти Кыргызстана могут столкнуться с серьезными проблемами из-за попытки взять под контроль золоторудное месторождение Кумтор. «В результате Жапаров в лучшем для него случае досидит срок до конца, а в худшем — будет свергнут, как и многие его предшественники на посту президента Кыргызстана», — считает Умаров.

Пресс-секретарь призвал отдельных зарубежных якобы экспертов воздержаться от деструктивных высказываний об общественно-политической ситуации в стране.

«Отметим, что в вопросе золоторудного месторождения Кумтор есть широкая поддержка населения страны, в этой связи подобные рассуждения звучат как провокация», — подчеркнул Эрбол Султанбаев.