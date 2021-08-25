Выборы-2021. ЦИК сформировала одномандатные округа, но показывает их границы

Рабочая группа ЦИК завершила процесс формирования одномандатных округов по семи областям, включая города Бишкек и Ош.

Как сообщалось ранее, согласно закону будет 36 округов, из них четыре в Бишкеке. В Чуйской области шесть, Иссык-Кульской — три, Нарынской — два, Таласской — два, Баткенской — три, в Ошской и Джалал-Абадской — по семь, в Оше — два.

Их схемы и границы Центризбирком представит в течение семи дней после объявления даты выборов.

Закон о выборах поступил на подпись президенту Садыру Жапарову. В течение месяца он его должен подписать и объявить дату.

Напомним, по новому избирательному законодательству в Кыргызстане введена смешанная система выборов — мажоритарно-пропорциональная. Кроме того, сокращается и численность депутатского корпуса до 90 человек. 54 парламентария избираются по партийным спискам, 36 — по одномандатным округам.