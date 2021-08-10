Выборы мэра Бишкека. В горкенеше еще не определились с кандидатами в мэры

26 августа в столице пройдут выборы мэра. По закону выдвигать кандидатов могут фракции, коалиции фракций Бишкекского городского кенеша и председатель кабинета министров. Столичная ТИК накануне объявила о начале приема документов для регистрации претендентов.

Пока в столичном городском кенеше не определились с кандидатурами.

«Как председатель БГК, выдвинутый коалицией большинства, могу сказать, что в данное время внутри коалиции ведутся консультации по кандидатуре на пост градоначальника. В скором времени, думаю, определимся», — ответил на вопрос 24.kg Куванычбек Конгантиев.



Во фракции «Ынтымак», которая в коалицию не вошла, сказали, что будут обсуждать этот вопрос на ближайшем заседании, запланированном на четверг. Но, скорее всего, не будут выдвигать кандидата. «Социал-демократы» на вопрос 24.kg пока не ответили.

Отметим, что в настоящее время обязанности мэра Бишкека исполняет Таалайбек Сарыбашов. Его назначил на должность председатель кабмина Улукбек Марипов 2 августа.