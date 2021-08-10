Аскар Акаев приехал, плюнул в лицо народу и уехал, возмущен бывший член временного правительства Эмильбек Каптагаев. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По его словам, вместо того чтобы просить прощения у народа, бывший президент плюнул в него и уехал.

Эмильбек Каптагаев напомнил о семейном правлении Аскара Акаева.

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«Оказывается, что жена, сын, дочь, зять ни во что не вмешивались, не было семейного правления, а сам он сидел на «Кумторе» с открытым ртом: якобы все доверил правительству и не знал, что происходит разграбление средств. Не имел никакого отношения к аксыйской трагедии... В общем, чистый-чистый. По его словам, виноваты сами люди, которые пашут», — написал Эмильбек Каптагаев и напомнил, что именно из-за семейно-кланового режима Акаевых первый президент страны был свергнут 24 марта 2005 года, после чего сбежал со своей женой и детьми.

Аскар Акаев посетил Кыргызстан после 16-летнего отсутствия на родине. Он прибыл в Бишкек для дачи показаний по делу «Кумтора». Перед отлетом бывший глава государства распространил обращение, в котором попросил прощения у кыргызстанцев только за скандальный проект. И переложил всю ответственность на экс-премьеров Турсунбека Чынгышева и Николая Танаева. Последний скончался более года назад.

Отметим, уголовные дела по «Кумтору» расследует ГКНБ. В июне бывшие и действующие депутаты парламента Торобай Зулпукаров и Исхак Пирматов водворены в СИЗО ГКНБ на два месяца. Решением суда арестованы экс-премьер-министр Омурбек Бабанов, бывшие спикер парламента Асылбек Жээнбекови первый вице-премьер-министр Тайырбек Сарпашев. По решению суда арестован экс-премьер Темир Сариев. Сторонники считают, что эти аресты политически мотивированы.

Ранее Первомайский районный суд Бишкека освободил из-под стражи трех бывших депутатов — Таланта Узакбаева, Алмазбека Баатырбекова и Исхака Пирматова, которые пошли на сотрудничество со следствием. Мера пресечения изменена и Омурбеку Бабанову. Он улетел лечиться за рубеж.