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Власть
Сюжет: Скандалы с чиновниками

Вот такая борьба с коррупцией. СМИ нашли бизнес чиновника Акылбека Жапарова

Журналисты издания «ПолитКлиника» обнаружили несколько кыргызстанских компаний, учредителями которых являются мальтийские фирмы. А люди, которые управляют ими, имеют отношение к нынешнему заместителю председателя кабинета министров — министру финансов и экономики и фавориту президента Садыра Жапарова Акылбеку Жапарову.

из интернета
Фото из интернета. Скриншот со страницы издательства Factcheck.kg

Подтверждающее это расследование в переводе на русский опубликовало издание Factcheck.kg.

Исходя из опубликованных документов, журналистам удалось найти как минимум четыре компании, зарегистрированные на Мальте и имеющие отношение к Акылбеку Жапарову.

Eurasia Capital Limited и Oracul Investments числятся учредителями компании «Ала-Тоо Импекс», в которой бывший помощник Жапарова Абыкеев является директором.

Globalico Holdings Limited, которая учредила одноименную фирму в Кыргызстане в 2009 году. В 2011-м ее директором был Эмилбек Кыдыралиев. Расследователи называют его земляком Акылбека Жапарова, находящегося с ним в хороших отношениях.

В 2011 году директором этой фирмы назначили Эльдара Алишерова — нынешнего заместителя Акылбека Жапарова, работавшего его помощником в бытность министром экономического развития и торговли.

«Таким образом, кыргызскую компанию все время возглавляли люди, так или иначе связанные с Акылбеком Жапаровым. Помимо этого, репортеры нашли возглавляемую Эльдаром Алишеровым фирму «Альфатроникс», учредителем является одноименная компания, зарегистрированная на Мальте», — говорится в публикации.

Напомним, в конце октября 2020-го Финансовая полиция Кыргызстана (этот госорган упразднен. — Прим. 24.kg) опубликовала пресс-релиз о том, что открытое акционерное общество «МИС», зарегистрированное в Канте, уклонялось от уплаты налогов.

«МИС» предоставляло нулевые отчеты, несмотря на крупные обороты», — заявляли в ведомстве.

По данным Госфиннадзора на 10 марта 2021 года, компании Eurasia Capital Limited принадлежало 98,3 процента акций «МИС».

ОАО «МИС» зарегистрировано в УГНС по Иссык-Атинскому району. По данным Минюста, акционерами компании являются 83 физических и два юридических лица. Основными акционерами являются оффшорная компания Eurasia Capital Limited и Анара Жапарова.

«ПолитКлиника» в своем расследовании указывает и на то, что Акылбек Жапаров и его приближенные имеют отношение к строительству и управлению бишкекским отелем «Дамас».

По оценке независимых экспертов, примерная стоимость здания составляет $8 миллионов. Отель строился с 2010 по 2013 год, в бытность Акылбека Жапарова министром экономразвития и торговли, первым вице-премьер-министром, депутатом и министром финансов.

 

 
Ссылка: https://24.kg/vlast/202449/
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