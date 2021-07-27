13:30
USD 84.41
EUR 99.52
RUB 1.14
Власть

Мэрия Бишкека планирует взять займ в $33 миллиона на покупку автобусов

Мэрия планирует взять займ у Европейского банка реконструкции и развития на покупку автобусов. Об этом на заседании комитета Жогорку Кенеша по транспорту, коммуникациям, архитектуре и строительству сообщил вице-мэр Бишкека Максатбек Сазыкулов.

По его словам, общая сумма займа составляет $33 миллиона, из них $25 миллионов — кредит, $8 миллионов — грант.

«Кредит рассчитан на 12 лет, льготный период — три года. Закупим 250-300 автобусов европейского стандарта у лучших производителей. Стоимость одного автобуса — предварительно 130 тысяч евро. Хотим купить длинные 12-метровые автобусы на газе», — сказал вице-мэр.

По данным Максата Сазыкулова, на балансе МП «Бишкекское пассажирское автотранспортное предприятие» 476 автобусов, из них только 110 выходит на линии. 180 автобусов готовятся к списанию, 156 находятся в длительном ремонте.
Ссылка: https://24.kg/vlast/202235/
просмотров: 499
Версия для печати
Материалы по теме
Ко Дню независимости в Бишкеке запустят 200 новых автобусов
В мэрии Бишкека рассказали, в каких автобусах взимают за проезд 10 сомов
В новых автобусах в Бишкеке за проезд требуют 10 сомов
Мэрия Бишкека представила схемы движения новых автобусов
В Бишкеке на линию вышли новые автобусы
В мэрии Бишкека обсудили поставку новых автобусов из Узбекистана
Новые автобусы прибывают в Бишкек
Мэрия Бишкека не отказывалась от приобретения электробусов за счет средств АБР
Мэрия Бишкека подписала договор о поставке автобусов на газе
Мэрия Бишкека vs перевозчики. Почему с комфортом горожане будут ездить не скоро
Популярные новости
Кто должен покинуть большую политику&nbsp;&mdash; Садыр Жапаров или Камчыбек Ташиев? Опрос Кто должен покинуть большую политику — Садыр Жапаров или Камчыбек Ташиев? Опрос
Беспорядки в&nbsp;Бишкеке. Алмазбеку Атамбаеву предъявлено еще одно обвинение Беспорядки в Бишкеке. Алмазбеку Атамбаеву предъявлено еще одно обвинение
Жапаров и&nbsp;Ташиев не&nbsp;могут поделить власть. Экс-чиновник о&nbsp;текущем моменте Жапаров и Ташиев не могут поделить власть. Экс-чиновник о текущем моменте
Фото дня. Садыр Жапаров и&nbsp;Камчыбек Ташиев отдыхают у&nbsp;реки Фото дня. Садыр Жапаров и Камчыбек Ташиев отдыхают у реки
Бизнес
КГИПИ вошел в&nbsp;топ вузов Кыргызстана по&nbsp;результатам конкурса на&nbsp;контрактные места КГИПИ вошел в топ вузов Кыргызстана по результатам конкурса на контрактные места
Получите сертификат вакцинации не&nbsp;выходя из&nbsp;дома в&nbsp;приложении &laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; Получите сертификат вакцинации не выходя из дома в приложении «Мой О!»
Альтернатива против запрета. Как снизить вред от&nbsp;курения, если не&nbsp;можешь бросить Альтернатива против запрета. Как снизить вред от курения, если не можешь бросить
KICB и&nbsp;AUCA подписали меморандум о&nbsp;сотрудничестве KICB и AUCA подписали меморандум о сотрудничестве
27 июля, вторник
13:07
В Исфане из-за короткого замыкания электропроводов сгорел дом В Исфане из-за короткого замыкания электропроводов сгор...
13:05
КГИПИ вошел в топ вузов Кыргызстана по результатам конкурса на контрактные места
12:53
В ДТП с вице-мэром пострадала Самара Каримова. За рулем был супруг певицы
12:48
Озера в Карагачевой роще Бишкека наполнять пока не будут
12:43
Повышение тарифов на проезд. Мэрия Бишкека надеется на городской кенеш