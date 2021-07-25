Неделя-24. Рост цен на продукты и ГСМ, и скандал с могилой Чингиза Айтматова

За пять месяцев экспорт золота сократился на $180 миллионов, сообщил Нацстатком. Вывоз за последние пять месяцев сократился на более чем 3,8 тонны по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Отмечается, что за январь — май 2021 года экспорт золота составил 4 тонны 135,7 килограмма ($234,7 миллиона). За аналогичный период 2020 года было продано за рубеж 7 тонн 973,9 килограмма ($413,3 миллиона).

На руднике, напомним, введено внешнее управление.

Бишкекская территориальная избирательная комиссия утвердила итоги голосования и определила результаты повторных выборов депутатов столичного горкенеша. По ее данным, 7-процентный порог преодолели шесть политических партий. Кто будет представлять интересы горожан в ближайшие годы можно ознакомиться здесь.

23 июля 2021 года в Токио стартовала летняя Олимпиада-2020. Изначально Игры должны были пройти в 2020 году, но из-за пандемии коронавируса их перенесли на 2021-й.

Большая часть соревнований будет проходить без зрителей, в том числе церемонии открытия и закрытия — свои коррективы внес COVID-19. Правила проведения соревнований ужесточают на фоне роста заболеваемости COVID-19 в Японии.

24.kg представляет предварительное расписание соревнований с участием кыргызстанских спортсменов в рамках XXXII Олимпийских игр. Болеем за наших!

Стало известно, что с 2021 года от желающих сделать карьеру на госслужбе в обязательном порядке потребуется знание государственного гимна Кыргызской Республики и других государственных символов, вопросы по которым будут включены в тестовые задания. Гимн надо выучить наизусть.

На юго-востоке Москвы произошла массовая драка с участием мигрантов из Кыргызстана и Таджикистана. Возбуждено уголовное дело. Теперь полицейские каждый день ставят на учет десятки граждан среднеазиатских республик. Московская полиция решила перепроверить всех трудовых мигрантов.

Любой патрульный или участковый должен обязательно ставить на учет приехавших на заработки из Центральной Азии, заодно и сверить данные — вдруг кто-то смог сбежать после инцидента в Кузьминках.

Фото из соцсетей. Садыр Жапаров на городском пляже Чолпон-Аты

А президент провел длинные выходные по случаю Курман айта на Иссык-Куле. Садыр Жапаров разместил пост в своем Telegram-канале и пригласил всех приехать на побережье отдохнуть.

345 этнических кыргызов, ранее бежавших от Талибана, возвращены из Таджикистана в уезд Вахон Афганистана, сообщил пресс-центр Пограничных войск ГКНБ РТ.

Министерство иностранных дел Кыргызстана прокомментировало эту новость. По его данным, 13 июля в МИД Таджикистана была направлена нота с просьбой оказать содействие в перемещении афганских кыргызов до контрольно-пропускного пункта на кыргызско-таджикской границе. Наши чиновники обещали помочь этническим кыргызам, но получилось как всегда.

Фото Instagram. Тундук с могилы Чингиза Айтматова

Скандалом обернулась история с исчезновением тундука с могилы народного писателя Кыргызстана Чингиза Айтматова в мемориальном комплексе «Ата Бейит».

В Министерстве культуры, информации, спорта и молодежной политики поспешили объяснить, куда делся тундук с могилы. По данным чиновников, тундук никто не украл. Он временно демонтирован и отправлен в мастерскую для ремонтно-восстановительных работ.

Но сын литератора опроверг чиновников. Аскар Айтматов сообщил, что тундук с могилы выброшен на землю рядом с комплексом. Минкультуры продолжает делать вид, что ничего скандального не произошло. В ситуацию вынужден был вмешаться президент страны.

О чем еще интересном и важном писали журналисты 24.kg — в обзоре «Неделя-24».

Остановите рост цен на продукты!

В Кыргызстане продолжается стремительный рост цен на продукты питания. В магазины и на базары просто страшно заходить. Не знаешь, какой «сюрприз» тебя ждет на этот раз. И даже наступление лета ситуацию не меняет. По данным Национального статистического комитета, с начала года цены в Кыргызстане выросли на 7,3 процента. Подробнее в материале «Ценовой беспредел. Как в аграрном Кыргызстане дорожают продукты».

Коронавирус и беременные: что важно знать

COVID-19 у беременных чаще может проходить в более тяжелых формах, приводить к выкидышам, преждевременным родам и даже к смерти.

Если в прошлом году коронавирус у беременных протекал либо в легкой, либо в тяжелой форме, то в этом увеличилось число болеющих среднетяжелой. Можно ли избежать такого негативного сценария, редакции рассказал президент Кыргызской ассоциации акушеров-гинекологов, профессор Арсен Аскеров. Важная информация в интервью «СOVID-19 и беременность. Как сказывается болезнь на матерях и детях».

COVID-19.Из личного опыта Чарльза Гаррета

Фото 24.kg. Чрезвычайный и Полномочный Посол Великобритании в Кыргызстане Чарльз Гарретт

В Кыргызстан доставили 1 миллион 250 тысяч доз вакцины китайской компании Sinopharm. Прививочные пункты открыли не только в медучреждениях, но и в крупных торговых центрах, и на рынках. Кыргызстанцы охотно пошли вакцинироваться. Однако все еще есть сомневающиеся.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Великобритании в Кыргызстане Чарльз Гарретт рассказал нашему журналисту, как в Великобритании боролись с фейками против вакцинации и смогли вернуть граждан к привычной докоронавирусной жизни. Подробнее в материале «Жизнь возвращается. Посол Чарльз Гарретт об аконите, вакцинации и фейках».

Тарифы на свет. Повышать нельзя отменить

Фото из интернета. Азамат Акенеев

На днях министр энергетики и промышленности Доскул Бекмурзаев заявил, что власти решили отказаться от запланированного в этом году повышения тарифов на электроэнергию для населения. Прежде всего, это означает, что зимой нам будет практически невозможно избежать серьезных отключений электроэнергии.

Экономический эксперт Азамат Акенеев объясняет, почему это не хорошая, а очень плохая новость. С его аргументами можно ознакомиться в публикации «Тарифы на электричество. Почему нужно научиться экономить и жить по средствам».

Как оказаться в Лондоне и найти на это деньги

Фото Адмира Курмана. В приходе Sandringham на западе графства Норфолк

Кыргызстанец Адмир Курман родился в селе Тамга Иссык-Кульской области. Он окончил факультет экономики и менеджмента некоммерческих организаций и международных отношений в Бишкеке. Восемь лет работал в проектной и коммуникационной сфере ПРООН в Кыргызстане.

Он получил степень магистра в инновациях в Лондоне, где сейчас живет. Работает в Великобритании по системе SAAS — программное обеспечение как услуга. Он рассказал, как кыргызу живется в королевстве. Подробнее в материале «Кыргызстанец Адмир Курман нашел в Британии свой боорсок и иссык-кульский бриз».

Падение экономики продолжается

Итоги первого полугодия 2021 года неутешительны. Экономика страны все еще не восстановилась после локдауна и смены власти в прошлом году. А скандалы и введение внешнего управления на Кумторе только подливают масла в огонь. Горнорудка из локомотива промышленности стала его обузой. При этом цены на продукты продолжают расти.

В январе — июне 2021 года ВВП Кыргызстана сложился в сумме 270 миллиардов 744 миллиона сомов.

За шесть месяцев падение экономики составило 1,7 процента. Мы проанализировали первое полугодие, что получилось, можно узнать из статьи «Итоги июня. Горнорудка тянет на дно, а цены продолжают расти».

Туберкулез не приговор, он излечим

Фото из интернета. Мадамин Каратаев

Кыргызстан приступил к разработке новой национальной программы по борьбе с туберкулезом. Упор в ней сделан на увеличение выявляемости и диагностики заболевания, привлечение средств и оптимизацию расходов. Обычно программы принимаются на пять лет, и в этом году истекает срок у действующей. Поэтому и возникла необходимость разработки новой. В ней идет речь не только о показателях, но и привлечении донорских средств и инвестиций, чтобы улучшить выявление, снизить заболеваемость и, соответственно, смертность.

Об этом нашему журналисту рассказал директор Национального центра фтизиатрии Мадамин Каратаев. Читайте интервью «Ставка на диагностику. Что Кыргызстан изменит в борьбе с туберкулезом».

Вниманию родителей школьников: скоро 1 сентября

Фото из интернета. Замминистра образования и науки Надира Джусупбекова

Летние каникулы стремительно пролетают. Прошлый учебный год оказался для педагогов и учащихся сложным. Из-за COVID-19 приходилось перескакивать с одной формы обучения на другую. Многие параллели в Бишкеке за весь год так и не сели за парты.

Ситуация с заражением коронавирусом остается сегодня напряженной. К чему готовиться родителям и учителям и от чего зависит возврат детей в школы, рассказала замминистра образования и науки Надира Джусупбекова. О важном в статье «Вернутся ли дети в школы? В Минобразования рассказали о подготовке к сентябрю».

Красота глазами читателей

Фото Владислава. Закат на Иссык-Куле

Лето в разгаре, как и сезон отпусков. На улице жарко, потому жители городов хотя бы на пару дней пытаются вырваться на природу — в горы, на Иссык-Куль или другие озера. Во время поездок многие не забывают делать фотографии и снимать видео, что позволяет нам создавать «Мгновения жизни».

Очередная подборка снимков с красотами родного края от наших читателей в рубрике «Мгновения жизни. Иссык-Куль и Ала-Арчинское ущелье».