Повторные выборы. Партию «Ынтымак» сняли с выборов в горкенеш Оша

Партию «Ынтымак» обвинили в подкупе в Оше, где 11 июля, как в Бишкеке и Токмаке, пройдут повторные выборы депутатов местных кенешей. У агитаторов найдены деньги в сумме 15 тысяч сомов. Об этом стало известно на заседании ЦИК.

Читайте по теме Подкуп избирателей в Оше. В милиции сообщили подробности

Уточняется, что они дали показания в милиции и указали, что получили финансы от кандидата «Ынтымака», выдвинутого по списку в Ошский горкенеш. Это брат претендента на президентский пост 10 января 2021 года, Бабура Тольбаева, Бахадир Латиханов. Последний водворен в ИВС УВД южной столицы. Латиханову вручено уведомление о подозрении по статье «Подкуп избирателей» УК КР.

Наблюдатели ОФ «Общее дело» возмутились, что Ошская ТИК не отменила регистрацию списка партии и продемонстрировала бездействие. Поэтому наблюдатели от ОФ и обратились в ЦИК, чтобы последняя приняла меры. В жалобе указано, что партия несет ответственность за действия своих представителей.

Лидер партии Марлен Маматалиев отметил, что готов отозвать список, если Центризбирком примет решение об отмене регистрации. Глава ЦИК Нуржан Шайлдабекова парировала, что ей не нравятся такие условия и торг, она напомнила — партия включена в бюллетень, а не отдельный кандидат. Поэтому ответственность несет политобъединение. К тому же в правоохранительные органы материалы поступили до 7 июля и проверка по ним была проведена в срок.

ЦИК удовлетворила жалобу ОФ «Общее дело». Членов же Ошской ТИК Центризбирком упрекнул в бездействии. Комиссия получила предупреждение.

Что касается партии «Ынтымак», то заявление Марлена Маматалиева об отзыве списка кандидатов удовлетворено. Партия больше в повторных выборах не участвует.

Отметим, «Ынтымак» возглавляет депутат Жогорку Кенеша от фракции «Республика — Ата Журт» Марлен Маматалиев. На выборах в октябре 2020 года он баллотировался по списку партии «Мекеним Кыргызстан», которую связывают с экс-замглавы ГТС Райымбеком Матраимовым.