14:53
USD 84.79
EUR 100.65
RUB 1.16
Власть
Сюжет: Скандалы с чиновниками

Это позор для всего Кыргызстана. Наталья Никитенко о похищении Орхана Инанды

Депутат парламента Наталья Никитенко прокомментировала 24.kg похищение гражданина Кыргызcтана Орхана Инанды.

По ее словам, произошедшее похищение гражданина страны стало позором для всего Кыргызстана, пощечиной.

«В течение месяца нас всех, в том числе депутатов парламента, обманывали, показывая активную деятельность по поиску гражданина страны. Проморгали незаконную деятельность иностранной спецслужбы на нашей суверенной территории? Факт остается фактом: структуры, призванные проводить контрразведку и обеспечивать безопасность граждан, не смогли обеспечить безопасность нашего гражданина», — сказала Наталья Никитенко.

Она возмущена, что власть не может ни защитить, ни накормить, ни вылечить. А органы безопасности полностью себя дискредитировали.

«МВД не может обеспечить безопасность на наших улицах, больницы переполнены, вакцины нет, экономика медленно умирает, водой обеспечить фермеров не можем, цены на все растут. Это краткий перечень «достижений». Что еще должно произойти? И еще один вопрос. С прошлого октября власть говорила об ответственности, о том, что все должно быть у одного человека. Ради этого ломали систему власти, поменяли Конституцию, ради этого лилась кровь. Все. Теперь вся власть у одного человека. И что? Где эта ответственность? Где решения? Та самая «коллективная безответственность», о которой все так кричали в период парламентаризма, выглядит сейчас как период четкой отчетности, ответственности и прозрачности всех решений», — подчеркнула Наталья Никитенко.

Сейчас как никогда важна четкая и ясная позиция президента. Считаю, что МИД должен отреагировать. Необходимо потребовать от Турции возвращения нашего гражданина.

Наталья Никитенко

Напомним, 30 июня в Кыргызстан прибыл министр национальной обороны Турции Хулуси Акар. Делегацию принимал президент Садыр Жапаров.

Орхан Инанды пропал 31 мая 2021 года. Жена президента международного образовательного учреждения «Сапат» Рейхан Инанды ранее четырежды обращалась к президенту Садыру Жапарову с просьбой помочь в поисках мужа.

5 июля 2021 года президент Реджеп Тайип Эрдоган в эфире государственного телеканала TRT Haber заявил, что Орхан Инанды, один из так называемых высших руководителей FETO, схвачен и доставлен в Турцию.
Ссылка: https://24.kg/vlast/200026/
просмотров: 1383
Версия для печати
Материалы по теме
Похищение Орхана Инанды. Посол Турции прибыл в МИД Кыргызстана
Омурбек Текебаев: Власти Кыргызстана должны дать оценку похищению Орхана Инанды
Похищение Орхана Инанды. МИД Кыргызстана вручит послу Турции ноту
Похищение Орхана Инанды. Возле здания Жогорку Кенеша митингуют его сторонники
Орхан Инанды доставлен в Турцию
Исчезновение Орхана Инанды. Супруга главы «Сапата» вышла на одиночный пикет
Уже в третий раз. Супруга Орхана Инанды вновь обратилась к президенту
Исчезновение Орхана Инанды месяц спустя: имитация расследования
Представители ГКНБ в поисках Орхана Инанды не участвовали
МВД продолжает поиски Орхана Инанды. Новой информации о его местонахождении нет
Популярные новости
Председатель ГКНБ взял отпуск и&nbsp;уехал за&nbsp;границу Председатель ГКНБ взял отпуск и уехал за границу
В&nbsp;кабинете министров опять подняли тему праворульных автомашин В кабинете министров опять подняли тему праворульных автомашин
Как думаете, похожа? Принцы Уильям и&nbsp;Гарри открыли статую принцессы Дианы Как думаете, похожа? Принцы Уильям и Гарри открыли статую принцессы Дианы
Новые кодексы. Возвращаются штрафстоянки и&nbsp;аресты до&nbsp;пяти суток Новые кодексы. Возвращаются штрафстоянки и аресты до пяти суток
Бизнес
Погасить кредит от&nbsp;банка &laquo;‎Бай-Тушум&raquo; теперь можно в&nbsp;отделениях почты Погасить кредит от банка «‎Бай-Тушум» теперь можно в отделениях почты
Где и когда смотреть матчи за финал Евро-2020? Италия — Испания, Англия — Дания Где и когда смотреть матчи за финал Евро-2020? Италия — Испания, Англия — Дания
Всплеск коронавируса в&nbsp;России: вакцинация в&nbsp;сфере услуг и&nbsp;действия компаний Всплеск коронавируса в России: вакцинация в сфере услуг и действия компаний
Мобильный оператор&nbsp;О! развивает цифровую экосреду и&nbsp;улучшает качество связи Мобильный оператор О! развивает цифровую экосреду и улучшает качество связи
6 июля, вторник
14:42
В 2021 году в Кыргызстане пшеницы посадили больше, а картофеля меньше В 2021 году в Кыргызстане пшеницы посадили больше, а ка...
14:36
Похищение Орхана Инанды. Посол Турции прибыл в МИД Кыргызстана
14:16
Это позор для всего Кыргызстана. Наталья Никитенко о похищении Орхана Инанды
14:01
Бишкекчанам вырубают электричество, а на площади Ала-Тоо освещение горит днем
14:00
Декоративная должность. Зачем Кыргызстану госсекретарь: вспоминаем бывших