Это позор для всего Кыргызстана. Наталья Никитенко о похищении Орхана Инанды

Депутат парламента Наталья Никитенко прокомментировала 24.kg похищение гражданина Кыргызcтана Орхана Инанды.

По ее словам, произошедшее похищение гражданина страны стало позором для всего Кыргызстана, пощечиной.

«В течение месяца нас всех, в том числе депутатов парламента, обманывали, показывая активную деятельность по поиску гражданина страны. Проморгали незаконную деятельность иностранной спецслужбы на нашей суверенной территории? Факт остается фактом: структуры, призванные проводить контрразведку и обеспечивать безопасность граждан, не смогли обеспечить безопасность нашего гражданина», — сказала Наталья Никитенко.

Она возмущена, что власть не может ни защитить, ни накормить, ни вылечить. А органы безопасности полностью себя дискредитировали.

«МВД не может обеспечить безопасность на наших улицах, больницы переполнены, вакцины нет, экономика медленно умирает, водой обеспечить фермеров не можем, цены на все растут. Это краткий перечень «достижений». Что еще должно произойти? И еще один вопрос. С прошлого октября власть говорила об ответственности, о том, что все должно быть у одного человека. Ради этого ломали систему власти, поменяли Конституцию, ради этого лилась кровь. Все. Теперь вся власть у одного человека. И что? Где эта ответственность? Где решения? Та самая «коллективная безответственность», о которой все так кричали в период парламентаризма, выглядит сейчас как период четкой отчетности, ответственности и прозрачности всех решений», — подчеркнула Наталья Никитенко.

Сейчас как никогда важна четкая и ясная позиция президента. Считаю, что МИД должен отреагировать. Необходимо потребовать от Турции возвращения нашего гражданина. Наталья Никитенко

Напомним, 30 июня в Кыргызстан прибыл министр национальной обороны Турции Хулуси Акар. Делегацию принимал президент Садыр Жапаров.

Орхан Инанды пропал 31 мая 2021 года. Жена президента международного образовательного учреждения «Сапат» Рейхан Инанды ранее четырежды обращалась к президенту Садыру Жапарову с просьбой помочь в поисках мужа.