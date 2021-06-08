За воспрепятствование деятельности журналиста могут наказать лишением свободы

Статья «Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста» включена в проект нового Уголовного кодекса. Об этом 24.kg сообщил старший прокурор управления Генпрокуратуры Азизбек Шукурбеков.

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По его словам, в действующем Уголовном кодексе нет наказания за это преступление, оно имеется в Кодексе о проступках.

«В кодексе 1997 года за воспрепятствование профессиональной деятельности журналиста предусматривалась уголовная ответственность. Однако в УК 2019 года эту норму исключили, она есть в Кодексе о проступках. С учетом предложений, которые поступили от журналистов, было принято решение вновь внести эту статью в Уголовный кодекс, а также в Кодекс о правонарушениях. За мелкие правонарушения в отношении представителя СМИ предусматривается административная ответственность — штраф до 20 тысяч сомов. В проекте нового Уголовного кодекса за воспрепятствование деятельности журналиста, совершенного с использованием служебного положения, предусматривается штраф от 100 тысяч сомов либо лишение свободы до трех лет», — сказал Азизбек Шукурбеков.

Отметим, что медиасообщество предлагает ужесточить эту статью Уголовного кодекса. В частности, за воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста с применением насилия, не опасным для жизни или здоровья, либо угрозой применения такого насилия, либо с повреждением или уничтожением имущества предлагается наказывать лишением свободы от трех до пяти лет.