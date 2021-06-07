Президент Садыр Жапаров с официальным визитом посетит Турцию

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров 9-11 июня с официальным визитом посетит Турецкую Республику. Об этом сообщила его пресс-служба.

По ее данным, в рамках визита он проведет двусторонние переговоры с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Лидеры двух государств обсудят двустороннее и многостороннее сотрудничество, а также актуальные вопросы взаимодействия в рамках Совета сотрудничества тюркоязычных государств.

Пятое заседание Высшего совета стратегического сотрудничества между Кыргызстаном и Турцией пройдет с участием президентов двух стран.

Ожидается встреча Садыра Жапарова со спикером Великого национального собрания Турции Мустафой Шентопом. Он также примет участие в бизнес-форуме Кыргызстана и Турции.

Глава государства встретится с гражданами КР, студентами и представителями диаспор, общественных объединений и организаций, работающими в Анкаре.