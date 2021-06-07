Перед визитом президента в Турцию депутатов заставили срочно одобрить проекты

Перед визитом президента Садыра Жапарова в Турцию депутатов заставили срочно одобрить проекты. Об этом на заседании комитета Жогорку Кенеша по международным делам, обороне и безопасности сообщил нардеп Абдывахап Нурбаев.

По его словам, кабмин перед зарубежными поездками главы государства в срочном порядке вносит документы на рассмотрение.

«Сейчас кабмин говорит, что соглашение о создании инвестиционного фонда с Узбекистаном было согласовано с депутатами. Но вы тогда внесли проект соглашения перед поездкой и попросили поддержать. Звонили всем нардепам, и опросным способом было согласовано. В этот раз то же самое. За два дня до визита в Турцию снова просите подписать. О визите президента становится известно за месяц вперед. Вы сами спите, потом всех торопите», — сказал Абдывахап Нурбаев.

Председатель комитета Тазабек Икрамов поручил, чтобы финансовые соглашения не вносили на рассмотрение депутатов в срочном порядке.