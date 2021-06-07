20:20
USD 84.67
EUR 102.56
RUB 1.16
Власть

Перед визитом президента в Турцию депутатов заставили срочно одобрить проекты

Перед визитом президента Садыра Жапарова в Турцию депутатов заставили срочно одобрить проекты. Об этом на заседании комитета Жогорку Кенеша по международным делам, обороне и безопасности сообщил нардеп Абдывахап Нурбаев.

По его словам, кабмин перед зарубежными поездками главы государства в срочном порядке вносит документы на рассмотрение.

«Сейчас кабмин говорит, что соглашение о создании инвестиционного фонда с Узбекистаном было согласовано с депутатами. Но вы тогда внесли проект соглашения перед поездкой и попросили поддержать. Звонили всем нардепам, и опросным способом было согласовано. В этот раз то же самое. За два дня до визита в Турцию снова просите подписать. О визите президента становится известно за месяц вперед. Вы сами спите, потом всех торопите», — сказал Абдывахап Нурбаев.

Председатель комитета Тазабек Икрамов поручил, чтобы финансовые соглашения не вносили на рассмотрение депутатов в срочном порядке.
Ссылка: https://24.kg/vlast/196712/
просмотров: 2903
Версия для печати
Материалы по теме
Президент Садыр Жапаров с официальным визитом посетит Турцию
Совершенствование УК КР. Проекты кодексов поступят в Жогорку Кенеш до 7 июня
Снова о дресс-коде. Депутата Ирину Карамушкину смутили коленки таксиста
В парламенте предлагают создать благотворительный фонд помощи в лечении детей
Новая избирательная система. Выдвигать одномандатников смогут и партии
Границы, экономика, образование. О чем будут говорить в Сочи Путин и Жапаров
Визит Садыра Жапарова в Россию. Что будут обсуждать президенты: мнение эксперта
Парламенттин депутаты Жаныбек Бакчиев мандатын тапшырды
Кубанычбек Жумалиев лишился депутатского мандата Жогорку Кенеша
Министр иностранных дел Ирана посетит Кыргызстан
Популярные новости
Ситуация на&nbsp;границе. Таджикистан хочет коридор через нашу Алайскую долину Ситуация на границе. Таджикистан хочет коридор через нашу Алайскую долину
Забастовка маршруток. Водителям автотранспортного предприятия Бишкека угрожают Забастовка маршруток. Водителям автотранспортного предприятия Бишкека угрожают
Каждый день так. Президент показал видео пьяного главы Чуйского областного суда Каждый день так. Президент показал видео пьяного главы Чуйского областного суда
Аида Касымалиева посетила в&nbsp;СИЗО Асылбека Жээнбекова: держится с&nbsp;достоинством Аида Касымалиева посетила в СИЗО Асылбека Жээнбекова: держится с достоинством
Бизнес
В&nbsp;Бишкеке прошла пятая конференция &laquo;Немецкий язык и&nbsp;технологии&raquo; В Бишкеке прошла пятая конференция «Немецкий язык и технологии»
MegaCom за&nbsp;здоровый образ жизни! MegaCom за здоровый образ жизни!
Сложные случаи детской нейрохирургии в&nbsp;Acıbadem Сложные случаи детской нейрохирургии в Acıbadem
Тенгиз Болтурук поздравил экологов Кыргызстана с&nbsp;Днем охраны окружающей среды Тенгиз Болтурук поздравил экологов Кыргызстана с Днем охраны окружающей среды
7 июня, понедельник
20:09
Повторные выборы в Бишкеке. В БГК идут еще четыре партии Повторные выборы в Бишкеке. В БГК идут еще четыре парти...
20:03
Женщины с онкозаболеваниями продефилировали на подиуме в Бишкеке
19:53
Главный тренер сборной КР по футболу прокомментировал игру с Монголией
19:48
Сто пятьдесят школьников из Баткена 10 дней провели на Иссык-Куле
19:35
В Калугу (Россия) можно будет летать из Бишкека и Оша с 8 июня