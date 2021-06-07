Средства Узбекско-Кыргызского фонда направят на развитие экспорта

Средства Узбекско-Кыргызского фонда будут направлены на экспортно ориентированную промышленность. Об этом на заседании комитета Жогорку Кенеша по международным делам, обороне и безопасности сообщил заместитель министра экономики и финансов Султан Ахметов.

Чиновник не смог дать развернутый ответ на вопрос депутатов, какие бизнес-проекты будет финансировать фонд. «Это проекты, ориентированные на экспорт», — коротко ответил замглавы Минэкономики.

Султан Ахметов также не знает, какими будут процентные ставки в инвестиционном фонде.

«Был Кыргызско-Германский фонд с капиталом в размере $1 миллиарда. Ни одного тыйына не поступило. С Казахстаном тоже создали фонд с бюджетом $100 миллионов. Поступило только 30 миллионов, но, когда закрыли границы, деньги вернули. Российско-Кыргызский фонд развития хорошо работает, но вначале были высокие ставки. Еще залог в размере $2 миллионов. В Кыргызстане только несколько человек могут взять кредит под такой высокий залог», — сказал депутат Каныбек Иманалиев.

Комитет в первом чтении одобрил соглашение о создании Узбекско-Кыргызского фонда развития.

Напомним, соглашение о создании фонда с Узбекистаном подписано 11 марта 2021 года во время визита Садыра Жапарова в Ташкент.