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Власть

Стало известно, кто будет назначать главу Узбекско-Кыргызского фонда развития

Главу совета Узбекско-Кыргызского фонда развития будет назначать Узбекистан. Об этом на заседании комитета по международным отношениям, обороне и безопасности Жогорку Кенеша сообщил заместитель министра экономики и финансов Султан Ахметов.

По его словам, управлять фондом будет совет, а решение приниматься большинством голосов его членов.

«Состав совета фонда будет из пяти человек: двое из Кыргызстана, трое — Узбекистана. Председателя совета фонда назначает Узбекистан, а его первым замом будет представитель Кыргызстана. Председателя правления назначит тоже кыргызская сторона. Уставной капитал от $50 миллионов до $200 миллионов», — сказал Султан Ахметов.

Соглашение о создании фонда с Узбекистаном подписано 11 марта 2021 года во время визита Садыра Жапарова в Ташкент. 
Ссылка: https://24.kg/vlast/196703/
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