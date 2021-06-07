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Власть

В парламенте предлагают ввести в Баткене особый налоговый режим

Комитет по аграрной политике, водным ресурсам, экологии и региональному развитию сегодня рассмотрел и одобрил законопроект «О придании особого статуса Баткенской области» в первом чтении.

Информацию представил заместитель министра сельского, водного хозяйства и развития регионов Нурлан Шерипов.

По его словам, проектом закона вносятся поправки в Налоговый и Бюджетный кодексы, а также в законы «Об инвестициях в Кыргызской Республике» и «О государственных и муниципальных услугах».

Цель — внедрить в Баткенской области особый налоговый и особый инвестиционный режимы.

Предлагается установить особый режим проведения государственных закупок, а также особый льготный режим по предоставлению государственных и муниципальных услуг населению.

Депутат Бейшеналы Нурдинов отметил, что особые условия необходимо предоставлять для всех приграничных районов республики. Он также поднял вопрос о пограничных уполномоченных. Его коллега Мухтар Айнакулов сказал, что в особом статусе нуждаются отдельные приграничные территории. Нардеп Нурбек Тотонов подчеркнул, что необходимо рассмотреть вопрос предоставления льготных кредитов на развитие сельского хозяйства, оказать помощь в решении проблем с поливной и питьевой водой.
Ссылка: https://24.kg/vlast/196698/
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