20:05
USD 84.67
EUR 102.56
RUB 1.16
Власть

Юристы обратились к президенту: инициативы Генпрокуратуры опасны

Юристы Лейла Сыдыкова и Гульмира Маматкеримова обратились к президенту Кыргызстана Садыру Жапарову в связи с разработкой проектов новых Уголовного и Уголовно-процессуального кодексов.

По их мнению, инициируемые Генпрокуратурой поправки опасны, поскольку возвращают кодексы 1997 года.

«В них на недостаточном уровне защищены права человека, очень много положений, которые приводят к пыткам, коррупции, нарушению конституционных прав граждан. Разработчики говорят, что не могут работать в системе прав человека, и поэтому хотят вернуться в прошлое, чтобы довести достигнутый в стране прогресс до уровня их понимания. Тем самым принося в жертву права человека ради интересов правоохранительной системы. Все это делается под причитания о том, что действующие кодексы плохо написаны. Это не соответствует действительности. Такие же институты прекрасно работают в других странах. Причем ломать не только уголовное законодательство, но и, по существу, ставить крест на развитии административных процедур и административной юстиции, так теперь эти отрасли опять смешаны, как это было в Советском Союзе», — говорится в обращении.

Коррекция кодексов — это естественный процесс, который должен проводиться на постоянной основе, с учетом правоприменительной практики, чтобы найти самое лучшее звучание закона. Но совершенно непонятно, зачем ломать концептуальную основу правовой политики.

Из обращения юристов к президенту

Эксперты отметили, что предложения ГП неконституционны. Идет опасный разворот к тоталитарным методам работы. Возвращается институт доследственной проверки, в ходе которой отсутствует судебный контроль, правовой статус лиц не определен и, соответственно, ничем не защищен, появляются элементы коррупции.

Положения кодексов нарушают ряд международных стандартов по правам человека, а также международные конвенции, ратифицированные Кыргызстаном; необоснованно исключена уголовная ответственность юридических лиц.

Идет ужесточение законодательства, отказ от гуманизации (повышаются сроки лишения свободы, а также санкции в отношении несовершеннолетних). Разрушается строгость и единство статистики через разрушение ЕРПП, есть угроза, что мы опять вернемся к ведомственной, разрозненной статистике прежних лет, которая никогда не стыковалась, искажалась и не давала понять реальных процессов, происходящих с преступностью. Из-за этого государство никогда не могло правильно сформировать свою уголовную политику.

Юристы указали, что ликвидация Кодекса о проступках разрушает четкую структуру всех уголовных деяний, их четкую классификацию, где все уголовные преступления выстроены — от мелких до особо тяжких.

«Мы просим президента страны взять в свои руки процесс реформирования судебных и правоохранительных органов, отложить рассмотрение Уголовного, Уголовно-процессуального и Уголовно-исполнительного кодексов до тех пор, пока не будет проведена аналитическая работа и разработана концепция изменения законодательства», — просят Лейла Сыдыкова и Гульмира Маматкеримова. 

По их мнению, есть необходимость подкрепить всю деятельность правоохранительных, надзорных и судебных органов единым стратегическим документом, сконсолидировать ее в рамках одной стратегии реализации уголовной юстиции, что позволит упорядочить и синхронизировать всю реформу в одном стратегическом документе.
Ссылка: https://24.kg/vlast/196643/
просмотров: 2561
Версия для печати
Материалы по теме
Совершенствование судебной и правоохранительной деятельности обсудит президент
Военную агрессию Таджикистана против Кыргызстана должен исследовать Гаагский суд
Совершенствование уголовного законодательства. Интересы журналистов не учтены
Митингующие в поддержку Орхана Инанды направили обращение Садыру Жапарову
Двое мужчин вымогали деньги, прикрываясь именем брата президента. Их задержали
Бизнес не видит поддержки государства — глава Международного делового совета
Запрет для детей президента занимать госдолжности разработал Дастан Бекешев
Президент Кыргызстана с рабочей поездкой посетит Баткенскую и Ошскую области
Авто из Японии. Горожане заявили о бездействии милиции и обратились к президенту
Изменение законов. В рабочую группу не включили правозащитников
Популярные новости
Ситуация на&nbsp;границе. Таджикистан хочет коридор через нашу Алайскую долину Ситуация на границе. Таджикистан хочет коридор через нашу Алайскую долину
Забастовка маршруток. Водителям автотранспортного предприятия Бишкека угрожают Забастовка маршруток. Водителям автотранспортного предприятия Бишкека угрожают
Каждый день так. Президент показал видео пьяного главы Чуйского областного суда Каждый день так. Президент показал видео пьяного главы Чуйского областного суда
Аида Касымалиева посетила в&nbsp;СИЗО Асылбека Жээнбекова: держится с&nbsp;достоинством Аида Касымалиева посетила в СИЗО Асылбека Жээнбекова: держится с достоинством
Бизнес
В&nbsp;Бишкеке прошла пятая конференция &laquo;Немецкий язык и&nbsp;технологии&raquo; В Бишкеке прошла пятая конференция «Немецкий язык и технологии»
MegaCom за&nbsp;здоровый образ жизни! MegaCom за здоровый образ жизни!
Сложные случаи детской нейрохирургии в&nbsp;Acıbadem Сложные случаи детской нейрохирургии в Acıbadem
Тенгиз Болтурук поздравил экологов Кыргызстана с&nbsp;Днем охраны окружающей среды Тенгиз Болтурук поздравил экологов Кыргызстана с Днем охраны окружающей среды
7 июня, понедельник
20:03
Женщины с онкозаболеваниями продефилировали на подиуме в Бишкеке Женщины с онкозаболеваниями продефилировали на подиуме...
19:53
Главный тренер сборной КР по футболу прокомментировал игру с Монголией
19:48
Сто пятьдесят школьников из Баткена 10 дней провели на Иссык-Куле
19:35
В Калугу (Россия) можно будет летать из Бишкека и Оша с 8 июня
19:23
Внимание, розыск! Милиция два года не может найти 48-летнего Урмата Калдаева