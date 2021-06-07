Юристы обратились к президенту: инициативы Генпрокуратуры опасны

Юристы Лейла Сыдыкова и Гульмира Маматкеримова обратились к президенту Кыргызстана Садыру Жапарову в связи с разработкой проектов новых Уголовного и Уголовно-процессуального кодексов.

По их мнению, инициируемые Генпрокуратурой поправки опасны, поскольку возвращают кодексы 1997 года.

«В них на недостаточном уровне защищены права человека, очень много положений, которые приводят к пыткам, коррупции, нарушению конституционных прав граждан. Разработчики говорят, что не могут работать в системе прав человека, и поэтому хотят вернуться в прошлое, чтобы довести достигнутый в стране прогресс до уровня их понимания. Тем самым принося в жертву права человека ради интересов правоохранительной системы. Все это делается под причитания о том, что действующие кодексы плохо написаны. Это не соответствует действительности. Такие же институты прекрасно работают в других странах. Причем ломать не только уголовное законодательство, но и, по существу, ставить крест на развитии административных процедур и административной юстиции, так теперь эти отрасли опять смешаны, как это было в Советском Союзе», — говорится в обращении.

Коррекция кодексов — это естественный процесс, который должен проводиться на постоянной основе, с учетом правоприменительной практики, чтобы найти самое лучшее звучание закона. Но совершенно непонятно, зачем ломать концептуальную основу правовой политики. Из обращения юристов к президенту

Эксперты отметили, что предложения ГП неконституционны. Идет опасный разворот к тоталитарным методам работы. Возвращается институт доследственной проверки, в ходе которой отсутствует судебный контроль, правовой статус лиц не определен и, соответственно, ничем не защищен, появляются элементы коррупции.

Положения кодексов нарушают ряд международных стандартов по правам человека, а также международные конвенции, ратифицированные Кыргызстаном; необоснованно исключена уголовная ответственность юридических лиц.

Идет ужесточение законодательства, отказ от гуманизации (повышаются сроки лишения свободы, а также санкции в отношении несовершеннолетних). Разрушается строгость и единство статистики через разрушение ЕРПП, есть угроза, что мы опять вернемся к ведомственной, разрозненной статистике прежних лет, которая никогда не стыковалась, искажалась и не давала понять реальных процессов, происходящих с преступностью. Из-за этого государство никогда не могло правильно сформировать свою уголовную политику.

Юристы указали, что ликвидация Кодекса о проступках разрушает четкую структуру всех уголовных деяний, их четкую классификацию, где все уголовные преступления выстроены — от мелких до особо тяжких.

«Мы просим президента страны взять в свои руки процесс реформирования судебных и правоохранительных органов, отложить рассмотрение Уголовного, Уголовно-процессуального и Уголовно-исполнительного кодексов до тех пор, пока не будет проведена аналитическая работа и разработана концепция изменения законодательства», — просят Лейла Сыдыкова и Гульмира Маматкеримова.

По их мнению, есть необходимость подкрепить всю деятельность правоохранительных, надзорных и судебных органов единым стратегическим документом, сконсолидировать ее в рамках одной стратегии реализации уголовной юстиции, что позволит упорядочить и синхронизировать всю реформу в одном стратегическом документе.