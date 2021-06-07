Следователи, прокуроры и судьи должны научиться работать в конкурентной среде

Сегодня президент Садыр Жапаров проводит первое заседание Совета по вопросам совершенствования судебной и правоохранительной деятельности.

По его словам, следственные органы, прокуроры и судьи должны научиться работать в конкурентной среде.

«Следственные органы, прокуроры и судьи должны научиться работать в действительно конкурентной среде, которая позволит им оспаривать мотивы государственного обвинения в рамках справедливого судебного разбирательства», — сказал он.

Глава государства отметил, что для устранения негативных аспектов судебного процесса необходимо сначала разработать новую редакцию Уголовного, Уголовно-процессуального и других кодексов, а также законов, регулирующих правоохранительные и судебные процессы. В то же время действующая Конституция страны, в частности ее раздел «Права, свободы и обязанности человека и гражданина», должна заложить исходную основу для законодательной реформы.

«Форма и содержание обновленного законодательства должны соответствовать духу времени, социальным потребностям, научным методам и практическому опыту, а также международным правовым стандартам. Процедура судебного разбирательства требует прозрачности, снижения издержек для граждан и юридических лиц, возбуждающих судопроизводство, внесения изменений в сокращении срока расследования, срока содержания обвиняемого под стражей. Важно предусмотреть механизмы устранения перекосов в досудебном и судебном производстве. Государство обязано оказывать каждому гражданину квалифицированную юридическую помощь», — отметил Садыр Жапаров.

Президент подчеркнул, что новое законодательство должно предусматривать эффективные механизмы защиты людей от угрозы пыток, борьбы с дискриминацией и включать механизмы справедливого и эффективного расследования пыток. Судебная и правоохранительная системы должны быть прозрачными, а их действия должны находиться под контролем общественности.