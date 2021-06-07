Повторные выборы. На транспортные расходы ЦИК заложила 1,2 миллиона сомов

ЦИК заложила на транспортные расходы 1 миллион 242 тысячи сомов. Таковы данные утвержденной сметы на повторные выборы в Бишкеке, Оше и Токмаке, назначенные на 11 июля.

Уточняется, что на служебные поездки планируется потратить 644 тысячи 400 сомов. На хозтовары уйдет 4 миллиона 420 тысяч сомов. В графе прочие расходы указано 20 миллионов 908 тысяч сомов.

Выборы обойдутся в 48 миллионов 344 тысячи сомов.

Срок подачи документов в ТИК истекает 13 июня. 20 июня комиссии объявляют, какие партии зарегистрированы. Агитация начнется 21 июня и продлится до 8.00 10 июля.