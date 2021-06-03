Глава кабмина Кыргызстана обсудил с послом Казахстана ситуацию на границе

Председатель кабинета министров Улукбек Марипов принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Казахстана Рапиля Жошыбаева. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

По ее данным, в ходе встречи стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, культурно-гуманитарной и иных сферах. Особое внимание уделено решению вопроса скопления на кыргызско-казахской границе грузовых автомашин кыргызских грузоперевозчиков, осуществляющих перевозки через территорию Республики Казахстан.

Улукбек Марипов поздравил посла с началом дипломатической работы в Кыргызстане и пожелал успехов и плодотворной работы на ответственном посту.