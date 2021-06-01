Министр иностранных дел Руслан Казакбаев провел встречу со специальным представителем Европейского союза в странах Центральной Азии, послом Петером Бурианом по случаю завершения его миссии.

В ходе встречи стороны с удовлетворением отметили положительное развитие сотрудничества между Кыргызстаном и ЕС. Были обсуждены вопросы на двустороннем и региональном треках, включая предстоящие мероприятия, проектно-программную деятельность, вопросы перехода к устойчивой экономике, экологии, привлечения инвестиций, региональной безопасности, совместной борьбы с последствиями пандемии COVID-19.

Стороны договорились продолжить совместную подготовку и проведение первого экономического форума Европейский союз — Центральная Азия осенью 2021 года в Бишкеке как новой экономической платформы сотрудничества между ЦА и ЕС.

Отдельно обсуждался вопрос заключения соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве КР — ЕС, которое стороны планируют подписать в ходе предстоящего визита президента Садыра Жапарова в Брюссель.

Посол Петер Буриан подчеркнул важность сотрудничества в Центральной Азии в деле обеспечения безопасности и поблагодарил Кыргызстан за приверженность дипломатическому подходу в решении двусторонних и региональных вопросов и вклад республики в мирный процесс в Афганистане.

Петер Буриан награжден медалью Министерства иностранных дел Кыргызской Республики «За укрепление международного сотрудничества».