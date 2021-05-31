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Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Повторные выборы в трех городах. Список избирателей должен быть готов до 3 июля

В трех городах — Бишкеке, Оше и Токмаке повторные выборы в местные кенеши пройдут 11 июля.

Как сообщили 24.kg в ЦИК, список избирателей будет составлен заново. До 2 июня данные извлекут из Единого реестра населения. До 9 июня предварительный список появится на госпортале www. tizme.kg и избирательных участках. Избиратель может до 2 июля обратиться с заявлением о внесении корректировок. Таким образом, до 3 июля подготовят окончательный список граждан, имеющих право голоса.

11 апреля в Кыргызстане прошли выборы депутатов 28 городских и 420 айыльных кенешей и референдум по принятию проекта новой Конституции. Отменены итоги выборов в Бишкеке. ЦИК также признала недействительными результаты голосования в Оше и Токмаке.

Сроки подачи уведомлений, регистрации партий и агитации на повторных выборах сокращаются на треть.
Ссылка: https://24.kg/vlast/195718/
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