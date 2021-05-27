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Власть

Дорога Самаркандек — Мадиген — Даркум обеспечит 17 сел коротким путем в Исфану

Садыр Жапаров посетил пограничную заставу «Орто-Боз» в Баткенском районе Баткенской области. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Он ознакомился с условиями военной службы и бытом военнослужащих, побеседовал с пограничниками.

Глава государства также ознакомился с ходом строительства автомобильной дороги Самаркандек — Мадиген — Даркум, соединяющей Лейлекский и Баткенский районы. Ее общая протяженность составляет 44,1 километра, планируется строительство гравийной дороги V-технической категории.

Дорога позволит обеспечить жителей 17 сел региона более коротким путем в город Исфану Лейлекского района.

Строительство автодороги Самаркандек — Мадиген — Даркум является чрезвычайно важным проектом для укрепления границы и обеспечения транспортной безопасности страны, — отмечает пресс-служба.

Садыр Жапаров отметил важность строительства внутренних дорог, которые являются существенным фактором экономического роста и устойчивого развития регионов.
Ссылка: https://24.kg/vlast/195484/
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