Владимир Путин: Цены на продукты растут на фоне нестабильной мировой конъюнктуры

«Проблемы, связанные с резким колебанием цен на социально значимые продукты, обостряются на фоне нестабильной мировой конъюнктуры», — заявил президент России Владимир Путин на заседании Высшего евразийского экономического совета.

По его словам, Россия признательна партнерам за поддержку российской инициативы по нормализации ситуации в этой сфере. У РФ есть конкретные решения по этому вопросу.

«В частности, не так давно Евразийская экономическая комиссия приняла конкретные решения, направленные на консолидацию ценовой политики государств ЕАЭС на рынке сахара. Столь же оперативно следует принимать меры и по другим видам продукции, когда это потребуется», — отметил Владимир Путин.

Президент России подчеркнул, что внимания требуют и вопросы укрепления единого общего рынка, устранения ненужных барьеров и ограничений на пути торговли товарами и услугами.