Ситуация на границе. В селе Моргун построят школу на 225 мест

Премьер-министр Улукбек Марипов встретился с жителями Баткенской области, временно размещенными из-за приграничного конфликта в селе Моргун Лейлекского района.
Во время событий в Баткенской области в Моргун прибыло около 10 тысяч жителей соседних сел, каждый из них получил здесь временный приют.
В ходе встречи глава кабмина и местные жители обсудили ряд насущных проблем.
Улукбек Марипов сказал, что в населенном пункте в ближайшее время начнется строительство социальных объектов, в первую очередь будет построена школа на 225 ученических мест.
Конфликт на границе произошел 28 апреля в районе пункта распределения воды «Головной». После он разросся до использования армейских подразделений и тяжелой техники. Нанесены удары по ряду приграничных сел Баткенской области. Окончательно о перемирии и отводе войск стороны договорились только вечером 1 мая.
В событиях пострадали 183 кыргызстанца, 36 человек погибли, среди них дети. Более 33 тысяч людей эвакуировали из зоны конфликта. Таджикская сторона неофициально сообщила о более 150 раненых и около 16 погибших.
По данным МЧС, в кыргызских приграничных селах разрушили 107 домов, школы, фельдшерско-акушерский пункт, детский сад, пункт милиции, три пункта пропуска, десять заправок и восемь магазинов. Пострадали и пограничные заставы. По сведениям таджикской стороны, в приграничном селе Ходжа Ало пожаром уничтожены более 10 домов.
По факту конфликта на кыргызско-таджикской границе Генеральная прокуратура начала досудебное производство по статье «Преступление против мира» УК КР.