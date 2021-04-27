Официальная страница Садыра Жапарова в Facebook и Instagram верифицирована

Личная страница президента Садыра Жапарова в социальной сети Facebook и Instagram прошла верификацию. После получения официального подтверждения на странице главы государства появился специальный знак — синяя галочка.

Страницей на Facebook Садыр Жапаров пользуется с 2012 года.

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Отметим, именно на этой странице был размещен оскорбительный комментарий в адрес депутата Жогорку Кенеша Дастана Бекешева. Тогда пресс-служба главы государства заявила, что страница была взломана. Затем ГКНБ начал проверку по факту взлома личной страницы Садыра Жапарова, но до сих пор не нашел хакеров.

В Facebook зарегистрировано как минимум 15 аккаунтов «Садыр Жапаров». Однако теперь пользователи могут убедиться в достоверности только одного — с синей галочкой.

В других социальных сетях тоже есть несколько страниц с именем Садыра Жапарова.

Пресс-секретарь президента Галина Байтерек подтвердила, что пользователь в соцстети Instagram sadyr_japarov, созданный 2015 году, это официальная страница главы государства. Здесь заявления от имени президента появляются раньше, чем на сайте president.kg.

В Telegram-канале Садыра Жапарова с осени прошлого года активно распространяют официальную информацию, видео- и фотоматериалы, связанные с деятельностью Садыра Жапарова. По словам Галина Байтерек, этот канал ведут фанаты президента.