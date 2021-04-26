Генпрокурор пояснил, что имел в виду, говоря о наказании за секс с малолетними

В Бишкеке прошло совещание рабочей группы по совершенствованию уголовного законодательства.

Генеральный прокурор отметил, что в Кыргызстане действия сексуального характера в отношении подростков, не достигших 16-летнего возраста, в большинстве выявляются только в роддомах, когда беременные девочки туда поступают.

В пресс-службе надзорного органа уточнили, что имел в виду Курманкул Зулушев. По ее данным, генпрокурор отметил, что есть факты, когда граждане, согласно традициям и менталитету, создают браки, при этом не всегда учитывают законы.

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По данным ведомства, генпрокурор акцентировал внимание на вопросе строгости наказания, предусмотренного законом, а не отказа принципа неотвратимости наказания за совершенные преступления.

«Все выясняется, когда 17-летняя девочка рожает. В итоге оказывается, что она построила семью и живет с мужем. После этого следствие дает юридическую оценку действиям ее супруга, а за это наказание предусмотрено от семи лет шести месяцев до десяти лет лишения свободы. В то же время я считаю, что необходимо принимать во внимание наши менталитет и традиции», — процитировали Курманкула Зулушева в пресс-службе.